 Libya Ulusal Ordusu stratejik önem taşıyan Sirte’ye girdi | DÜNYA | DW | 06.01.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Libya Ulusal Ordusu stratejik önem taşıyan Sirte’ye girdi

General Hafter'a bağlı Libya Ulusal Ordusu Akdeniz kıyısındaki Sirte şehrini ele geçirdiğini duyurdu. Bu gelişme, Hafter açısından stratejik bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

Akdeniz kıyısındaki Sirte kenti stratejik açıdan önem taşıyor. (Foto: Arşiv)

Akdeniz kıyısındaki Sirte kenti stratejik açıdan önem taşıyor. (Foto: Arşiv)

Libya’nın doğusunu kontrol altında tutan General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti kontrolündeki Sirte şehrini ele geçirdiklerini duyurdu.

Libya Ulusal Ordusu sözcüsü Ahmet El Mismari açıklamasında hava saldırılarının ardından, ani ve hızlı bir şekilde yürütülen operasyonun üç saatten kısa sürdüğünü belirtti.

Önerdiğimiz linkler

Yaklaşık 10 yıldır iç savaşın içinde olan Libya fiilen ikiye bölünmüş durumda, uluslararası toplum ise kendi çıkarlarının peşinde. Uluslararası enerji denkleminin aktörlerinden birine dönüşen Libya’da kim ne yapıyor? (06.01.2020)

Mısır, Libya'da tırmanan krizi görüşmek üzere Yunanistan, İtalya, Kıbrıs ve Fransa'yı toplantıya çağırdı. (06.01.2020)

Alman basınında Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararı ile İranlı komutan Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrasında Washington ile Tahran arasında tırmanan gerilimin olası sonuçları öne çıkıyor. (06.01.2020)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'daki uluslararası tanınmış hükümetin talebi üzerine Türk askerinin Libya'ya intikal etmeye başladığını söyledi. (06.01.2020)

Trablus'taki bir askeri okula düzenlenen hava saldırısında en az 28 kişi hayatını kaybetti. (05.01.2020)

Reuters haber ajansına gün içinde konuşan bir Sirte sakini, "Libya Ulusal Ordusu'nun konvoylarını görebiliyoruz. Şehrin büyük kesimini kontrol altına aldılar. Silah atışları duyuyoruz." dedi.

2011’de devrilip öldürülen Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi’nin doğum yeri olan Sirte, Akdeniz kıyısında ve Trablus ile Bingazi arasında yer alıyor. 2016 yılına kadar IŞİD’e bağlı kuvvetlerin elinde olan şehir, IŞİD’in yenilgiye uğratılması sonrası Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti kontrolüne geçmişti. Trablus’a 370 km uzaklıkta bulunan Sirte’nin Libya Ulusal Ordusu kontrolüne geçmesi General Hafter açısından stratejik bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

General Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için geçen nisan ayında başlattığı operasyonlar nedeniyle zor durumda olan Ulusal Mutabakat Hükümeti Türkiye’den askeri destek talebinde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazar günü yaptığı açıklamada bölgeye birliklerin peyderpey gönderilmeye başladığını duyurmuştu.

Libya Başbakanı Serrac ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cezayir'de

Öte yandan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin lideri Fayiz Mustafa el Serrac pazartesi günü Cezayir'i ziyaret etti. Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ziyaret kapsamında Libya'daki karmaşık durumun çözüm yolları üzerinde konuşulduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da resmi temaslarda bulunmak üzere pazartesi akşamı Cezayir'e gitti. Bakanlık açıklamasına göre 6-7 Ocak'ta gerçekleşecek ziyaret kapsamında bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

AFP,AP,Reuters/MY,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Libyen Sirte | Soldat der Streitkräfte Libyens

Mısır'da Libya krizi toplantısı 06.01.2020

Mısır, Libya'da tırmanan krizi görüşmek üzere Yunanistan, İtalya, Kıbrıs ve Fransa'yı toplantıya çağırdı.

Flagge Türkei und EU

AB'den Türkiye'ye Libya tepkisi 03.01.2020

Avrupa Birliği (AB) Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararından duyduğu "endişeyi" ifade etti. Türkiye, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosuna uymaya davet edildi.

Türkei Türkisches Parlament

TBMM Libya tezkeresini kabul etti 02.01.2020

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 184'e karşı 325 oyla kabul etti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Libya'da Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinden bu yana yönetim kaosu yaşanıyor.

Mısır'da Libya krizi toplantısı

Mısır, Libya'da tırmanan krizi görüşmek üzere Yunanistan, İtalya, Kıbrıs ve Fransa'yı toplantıya çağırdı.  

FOTO-GALERİ

default

Dünya yeni yıla nasıl girdi?

Dünya yeni yıla büyük kentlerde düzenlenen havai fişek gösterileriyle girdi.  