Libya Ulusal Ordusu stratejik önem taşıyan Sirte’ye girdi

Libya’nın doğusunu kontrol altında tutan General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti kontrolündeki Sirte şehrini ele geçirdiklerini duyurdu.

Libya Ulusal Ordusu sözcüsü Ahmet El Mismari açıklamasında hava saldırılarının ardından, ani ve hızlı bir şekilde yürütülen operasyonun üç saatten kısa sürdüğünü belirtti.

Reuters haber ajansına gün içinde konuşan bir Sirte sakini, "Libya Ulusal Ordusu'nun konvoylarını görebiliyoruz. Şehrin büyük kesimini kontrol altına aldılar. Silah atışları duyuyoruz." dedi.

2011’de devrilip öldürülen Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi’nin doğum yeri olan Sirte, Akdeniz kıyısında ve Trablus ile Bingazi arasında yer alıyor. 2016 yılına kadar IŞİD’e bağlı kuvvetlerin elinde olan şehir, IŞİD’in yenilgiye uğratılması sonrası Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti kontrolüne geçmişti. Trablus’a 370 km uzaklıkta bulunan Sirte’nin Libya Ulusal Ordusu kontrolüne geçmesi General Hafter açısından stratejik bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

General Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için geçen nisan ayında başlattığı operasyonlar nedeniyle zor durumda olan Ulusal Mutabakat Hükümeti Türkiye’den askeri destek talebinde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazar günü yaptığı açıklamada bölgeye birliklerin peyderpey gönderilmeye başladığını duyurmuştu.

Libya Başbakanı Serrac ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cezayir'de

Öte yandan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin lideri Fayiz Mustafa el Serrac pazartesi günü Cezayir'i ziyaret etti. Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ziyaret kapsamında Libya'daki karmaşık durumun çözüm yolları üzerinde konuşulduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da resmi temaslarda bulunmak üzere pazartesi akşamı Cezayir'e gitti. Bakanlık açıklamasına göre 6-7 Ocak'ta gerçekleşecek ziyaret kapsamında bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

AFP,AP,Reuters/MY,AÜ

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