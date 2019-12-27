 Libya Temsilciler Meclisi Başkanı’ndan AB’ye çağrı | DÜNYA | DW | 29.12.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı’ndan AB’ye çağrı

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, Avrupa Birliği ve uluslararası topluma Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni resmi hükümet olarak tanımaktan vazgeçme çağrısı yaptı.

default

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih uluslararası toplumu, Birlemiş Milletler tarafından resmi hükümet olarak kabul edilen, Fayiz el Sarac liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni (UMH) tanımaktan vazgeçmesi için harekete geçirmeye çalışıyor.

Aguila Saleh Cumartesi günü Lefkoşa’ya gerçekleştirdiği ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, "Libya parlamentosu önümüzdeki günlerde bu hükümetin uluslararası alanda tanınmasının önüne geçmek için bazı adımlar atacaktır" diye konuştu.

Salih’in Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides’ten bu bağlamda Avrupa Birliği’ne UMK’yi tanımaktan vazgeçmesi için bir mesaj iletmesini istediğini kaydetti. Salih yeni ve gerek halk, gerekse Libya Temsilciler Meclisi’nin desteklediği bir hükümet kurma zamanının geldiğini söyledi.

Önerdiğimiz linkler

Libya İç Savaşı'nda, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı savaşan General Hafter'e bağlı birliklerin Trablus'a on kilometre mesafede olduğu öne sürülüyor. (28.12.2019)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM’nin olağanüstü toplanarak Libya tezkeresini görüşmesine destek verdiğini açıkladı. (28.12.2019)

Türkiye’nin asker göndermeyi planladığı Libya’da artan gerilim ve İsrail’de Başbakan Benyamin Netanyahu’nun partisi Likud’un genel başkanlığına yeniden seçilmesi, Alman basınında öne çıkan yorum konuları. (27.12.2019)

Yönetim kaosu

Kuzey Afrika ülkesi Libya’da, eski devlet başkanı Muammer Kaddafi’nin 2011 yılında devrilmesinden bu yana yönetim konusunda kaos yaşanıyor. Trablus merkezli uluslararası tanınan, Fayiz el Sarac liderliğindeki UMH ülkenin büyük bölümünün kontrolüne sahip değil. Ülkenin doğusunda Tobruk merkezli ikinci bir hükümet Hafter komutanlığındaki Libya Ulusal Ordusu desteğiyle kontrolü elinde bulunduruyor. General Halife Hafter’e bağlı güçler Nisan ayından bu yana Trablus’un kontrolünü ele geçirmek için mücadele ediyor.

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Hafter’i destekleyen isimler arasında bulunuyor. Hafter Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya’dan da destek görüyor.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında imzalanan "Güvenlik ve İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" bölgedeki haklarının zedelendiği gerekçesiyle Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Mısır tarafından ağır şekilde eleştiriliyor.

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih Lefkoşa'daki konuşmasında "Libya'nın Türk kolonisine dönüştürüldüğü" eleştirisini getirdi ve Ankara ile imzalanan anlaşmanın hukuka aykırı olduğunu savundu.

AFP/BW,HT

© Deutsche Welle Türkçe  

 

Benzer içerik

Libyen Tripoli | Streitkräfte Libyens

KStA: Libya yeni Suriye haline geliyor 27.12.2019

Türkiye’nin asker göndermeyi planladığı Libya’da artan gerilim ve İsrail’de Başbakan Benyamin Netanyahu’nun partisi Likud’un genel başkanlığına yeniden seçilmesi, Alman basınında öne çıkan yorum konuları.

Türkei l Erdogan will Truppen nach Libyen schicken - Militär

Alman siyasilerden AB’ye Türkiye ve Rusya uyarısı 27.12.2019

Alman siyasetçiler Rusya ve Türkiye’nin artan nüfuzuna dikkat çekerek AB ülkelerini Libya konusunda strateji oluşturmaya çağırdı. Libya, Başbakan Merkel’in Ocak’ta yapacağı Türkiye ziyaretinin de gündeminde olacak.

Türkei | Recep Tayyip Erdogan in Ankara

NOZ: Erdoğan Osmanlı’nın güç politikalarını devam ettiriyor 27.12.2019

Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme kararı, Kuzey Akım 2 ve Berlin’in tutumu, Yunanistan’daki çocuk sığınmacıların Almanya’ya alınması önerisi Alman basınında öne çıkan yorum konularını oluşturuyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Hong Kong'da sular durulmuyor

Hong Kong'da özerk yönetim karşıtı protesto eylemlerinde en az 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 14 yaşında bir çocuk da var.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

The science of horror  