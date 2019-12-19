Libya Türkiye ile güvenlik anlaşmasını onayladı

Kremlin: Türkiye ve Rusya askeri işbirliğini sürdürecek

Erdoğan ile Putin’in telefon görüşmesi sonrasında Moskova’dan yapılan açıklamada iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin süreceği mesajı verildi. Görüşmede, Suriye ve Libya’daki gelişmeler de ele alındı. (12.12.2019)