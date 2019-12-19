 Libya Türkiye ile güvenlik anlaşmasını onayladı | DÜNYA | DW | 19.12.2019

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DÜNYA

Libya Türkiye ile güvenlik anlaşmasını onayladı

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye ile imzalanan güvenlik ve askeri işbirliği anlaşmasını onayladı. Bakanlar Kurulu'nun kararı oybirliğiyle aldığı açıklandı.

Trablus'taki Libya parlamentosu

Trablus'taki Libya parlamentosu

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Türkiye ile 27 Kasım'da imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası"nı onayladı. 

UMH açıklamasında Libya Bakanlar Kurulu'nun mutabakat muhtırasını oybirliğiyle kabul ettiği bildirildi.

Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri işbirliği mutabakatına ilişkin teklif Pazartesi günü TBMM Dışişleri Komisyonunda görüşülerek oy çokluğuyla kabul edilmişti. Mutabakatın 25 Aralık'ta TBMM Genel Kurulunda ele alınması bekleniyor.

Mutabakat, Türkiye'nin Libya'ya asker gönderip göndermeyeceği tartışmalarını da beraberinde getirmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Libya hükümetinden talep gelmesi durumunda asker gönderilebileceğini" belirtmişti.

Perşembe günü Türk medyasına yansıyan Arap medyası kaynaklı haberlerde Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Türkiye'den asker ve ekipman desteği talebinde bulunma kararı aldığı iddia edilmişti.

Libya'da çifte hükümet

2011'de Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin ardından iç savaşa sürüklenen Libya, BM'nin de tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ülkenin doğusunda Halife Hafter komutanlığındaki Libya Ulusal Ordusu desteğiyle kontrolü elinde bulunduran Tobruk merkezli hükümet arasında bölünmüş durumda.

Doğudaki hükümet Fransa, Rusya, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenirken İtalya, Türkiye ve Katar Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek veriyor.

DW,rtr/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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