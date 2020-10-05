Libya Siyasi Diyalog Forumu Kasım'da düzenlenecek

BM Libya Destek Misyonu'ndan (UNSMIL) yapılan açıklamada iç savaşın sürdüğü Libya'da barışın sağlanması için Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım başında Tunus'ta düzenleneceği duyuruldu. Açıklamada Tunus’taki görüşme öncesinde bir dizi telekonferans yöntemiyle hazırlık toplantıları yapılacağı bildirildi.

BM Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams bu görüşmelerle amacın "Libya'nın bağımsızlığının ve devlet kurumlarının demokratik meşruiyetinin yeniden inşa edilmesi için ulusal seçimlerin yapılması" olduğunu belirtti.

Kasım ayındaki forumun toplanması öncesinde Kahire'de de görüşmeler yapılacak. Bu görüşmelere Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Devlet Yüksek Konseyi ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i destekleyen Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nden temsilcilerin katılması planlanıyor.

Ayrıca BM öncülüğünde bir hafta içinde her iki taraftan beş üst düzey askeri personelin yer aldığı 5+5 Ortak Askeri Komitenin Cenevre’de görüşmeler yapacağı bildirildi. BM bunun için taraflara bütün askeri hareketliliklerin tamamen durdurma çağrısı yaptı. BM ancak bu sayede iç savaşın sürdüğü ülkede uzun süreli ateşkesin sağlanabileceğini ve askerden arındırılmış bölgelerin oluşturulabileceğini belirtti

Libya eski lideri Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinin ardından başlayan iç savaşta Türkiye BM'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) destek verirken, Mısır, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri ise Libya Ulusal Ordusu güçlerine destek sağlıyor.

Video izle 10:25 Paylaş Libya'da kim neyin savaşını veriyor? E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3ihhk Libya'da kim neyin savaşını veriyor?

DW, dpa / HT,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe