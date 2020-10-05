 Libya Siyasi Diyalog Forumu Kasım′da düzenlenecek | DÜNYA | DW | 11.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Libya Siyasi Diyalog Forumu Kasım'da düzenlenecek

Birleşmiş Milletler (BM) iç savaşın sürdüğü Libya’da tarafların bir araya getirilmesi için Libya Siyasi Diyalog Forumu’nun Kasım ayı başında yapılacağını duyurdu.

default

BM Libya Destek Misyonu'ndan (UNSMIL) yapılan açıklamada iç savaşın sürdüğü Libya'da barışın sağlanması için Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım başında Tunus'ta düzenleneceği duyuruldu. Açıklamada Tunus’taki görüşme öncesinde bir dizi telekonferans yöntemiyle hazırlık toplantıları yapılacağı bildirildi.

BM Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams bu görüşmelerle amacın "Libya'nın bağımsızlığının ve devlet kurumlarının demokratik meşruiyetinin yeniden inşa edilmesi için ulusal seçimlerin yapılması" olduğunu belirtti.

Kasım ayındaki forumun toplanması öncesinde Kahire'de de görüşmeler yapılacak. Bu görüşmelere Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Devlet Yüksek Konseyi ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i destekleyen Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nden temsilcilerin katılması planlanıyor.

Ayrıca BM öncülüğünde bir hafta içinde her iki taraftan beş üst düzey askeri personelin yer aldığı 5+5 Ortak Askeri Komitenin Cenevre’de görüşmeler yapacağı bildirildi. BM bunun için taraflara bütün askeri hareketliliklerin tamamen durdurma çağrısı yaptı. BM ancak bu sayede iç savaşın sürdüğü ülkede uzun süreli ateşkesin sağlanabileceğini ve askerden arındırılmış bölgelerin oluşturulabileceğini belirtti

Libya eski lideri Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinin ardından başlayan iç savaşta Türkiye BM'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) destek verirken, Mısır, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri ise Libya Ulusal Ordusu güçlerine destek sağlıyor.

Video izle 10:25

Libya'da kim neyin savaşını veriyor?

DW, dpa / HT,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Libyalı askeri yetkililer Mısır'da görüştü

Almanya ve BM öncülüğünde 5 Ekim’de yapılacak Libya zirvesi öncesinde savaşan taraflar Mısır’da görüşmelerde bulundu. Taraflar, 5+5 Ortak Askeri Komitenin önümüzdeki hafta tekrar görüşmelere başlaması kararı aldı.  

Libya Konferansı'nda ambargoyu delen ülkelere çağrı

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Libya’ya silah ambargosunun delinmesini eleştirerek "Çatışan taraflara daimi teçhizat, silah ve personel akışı olduğu sürece askeri çıkmazdan kaçış yok" dedi.  

Benzer içerik

Deutschland Libyen-Konferenz in Berlin

Libya Konferansı'nda ambargoyu delen ülkelere çağrı 05.10.2020

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Libya’ya silah ambargosunun delinmesini eleştirerek "Çatışan taraflara daimi teçhizat, silah ve personel akışı olduğu sürece askeri çıkmazdan kaçış yok" dedi.

Marokko Rabat | Libyen Dialog

Fas'ta Libya görüşmeleri başladı 07.09.2020

Libya'da yaşanan ihtilafın tarafları müzakere için Fas'ta bir araya geldi. İki gün sürecek görüşmelerde hedef ateşkesin güçlendirilmesi.

Libyen Konflikt l dem libyschen General Khalifa Haftar treue Kämpfer

Libyalı askeri yetkililer Mısır'da görüştü 30.09.2020

Almanya ve BM öncülüğünde 5 Ekim’de yapılacak Libya zirvesi öncesinde savaşan taraflar Mısır’da görüşmelerde bulundu. Taraflar, 5+5 Ortak Askeri Komitenin önümüzdeki hafta tekrar görüşmelere başlaması kararı aldı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Saldırının düzenlendiği Gence kenti

Azerbaycan'ın Gence kentine saldırı

Azerbaycan, Ermeni birliklerin Gence kentine düzenlediği saldırıda yedi kişinin öldüğünü, 33 kişinin de yaralandığını duyurdu. İki ülke birbirini ateşkese uymamakla suçluyor.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  