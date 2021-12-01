Libya seçimleri: Mahkemeden Dibeybe'nin adaylığına yeşil ışık

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Libya'da geçiş hükümetinin Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı yapılan itiraz başvurularının mahkemece reddedildiği bildirildi.
Libya'da 24 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine geri sayım sürerken geçiş hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin adaylığıyla ilgili belirsizlikte yeni bir gelişme yaşandı.
Libya medyasında yer alan haberlere göre Temyiz Mahkemesi, Dibeybe'nin adaylığına yönelik iki ayrı itiraz başvurusunu geri çevirerek Dibeybe'nin adaylığının önünde engel bulunmadığına hükmetti.
Mahkemenin itiraz dilekçelerinin incelenmesine karar verdiği bildirildi. Mahkeme salonunda gazetecilere açıklama yapan Dibeybe'nin avukatı Abdulrauf Kanbic ise mahkemenin Dibeybe'nin adaylığının yasalara uygun olduğuna hükmettiğini söyledi. Kanbic, mahkeme kararının "nihai" olduğunu ve temyiz imkanının bulunmadığını sözlerine ekledi.
İtiraz başvurularında, Eylül ayında kabul edilen seçim yasasına atıfta bulunularak cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan kişilerin seçimlerden üç ay önce görevlerinden ayrılmaları gerektiğine işaret edilmişti. Başvurulardan birinin, nüfuzlu eski içişleri bakanı Fethi Başağa'ya ait olduğu belirtiliyor.
Misratalı milyarder iş adamı Dibeybe, ülkeyi meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine götürecek geçiş hükümetinde Şubat ayında başbakanlığa seçilmişti. Dibeybe'nin en önemli rakiplerinden, ülkenin doğu ve güney bölgelerinde etkili olan Halife Hafter, Eylül ayında askeri görevlerinden çekildiğini bildirmiş ve 16 Kasım'da devlet başkanlığı seçimleri için adaylığını açıklamıştı.
Hafter yanlısı milislerin hafta başında ülkenin güneyindeki bazı bölgelerde yolları kapatması üzerine gerilim tırmanmış, İçişleri Bakanı Halid Mazin güvenlik sorunlarının Aralık ayındaki cumhurbaşkanlığı ve ocak ayındaki meclis seçimlerinin ertelenmesine yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.
AFP/BK,JD
© Deutsche Welle Türkçe
Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimlerinde, ülkenin doğusundaki Temsilciler Meclisi Başkanı ve Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih adaylığını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AFP ile özel mülakatında Libya ve Belarus konularına ilişkin açıklamalar yaptı. Macron'a yanıt veren Kalın, Türkiye'nin Libya'da "istikrar gücü" olarak bulunduğunu söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya ve Türkiye'nin Libya'daki paralı askerlerini derhal çekmesi gerektiğini söyledi.