Libya krizi toplantısından Türkiye’ye eleştiri

Mısır, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Kıbrıs dışişleri bakanları iç savaşın devam ettiği Libya'da siyasi çözüm çağrısında bulundu. Akdeniz'e kıyısı olan Avrupa Birliği (AB) üyesi dört ülkenin dışişleri bakanları, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri'nin davetiyle başkent Kahire'de bir araya geldi.

Libya'daki çatışmaların son bulması gerektiğini belirten Şükri, Türkiye ve Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında kasım ayında imzalanan "Güvenlik ve İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ettiğini savundu. "Güvenlik ve İşbirliği Mutabakat Muhtırası", Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesinin önünü açan ilk somut gelişme olmuştu. Şükri, Ankara'nın tavrını "uluslararası çabalara karşı bir darbe” olarak nitelendirdi.

Mısır Libya'daki iç savaşta ülkenin doğusu başta olmak üzere büyük bölümünü kontrolü altında tutan ve Fayiz es Serrac başkanlığındaki Ulusal Mutabakat Hükümeti ile savaşan, General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nu destekliyor.

"Anlaşmalar geçersiz"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da Libya ve Türkiye arasında imzalanan anlaşmaları eleştirdi. "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın Yunanistan ve Kıbrıs'ı da ilgilendirdiğini söyleyen Fransız bakan, uluslararası hukukun çiğnendiğini kaydetti. Kahire'deki buluşmaya katılan İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İtalya'nın krizde "dışarıdan her türlü müdahaleye" karşı olduğunu belirtti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da, Türkiye ve Sarrac hükümeti arasında imzalanan anlaşmaların "geçersiz" olduğunu, Kahire'deki bakanlar buluşmasında bu konuda görüş birliğinin hakim olduğunu söyledi.

dpa/AÜ,MS

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