Libya Konferası'nda barış umudu yarım kaldı

Berlin'de Pazar günü düzenlenen Libya Konferansı'nın katılımcılarından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Berlin'den ayrılmadan önce konferansta elde edilen sonuçları değerlendirdi. Konferansın iç savaşın devam ettiği Libya'da gelecekte daha az şiddet yaşanacağını gösterdiğini söyleyen Pompeo, ateşkes sağlanması yönünde ilerleme kaydedildiğini, ancak ülkedeki durumun iyi ve etkin bir şekilde nasıl gözleneceği de dahil olmak üzere hâlâ yanıt bekleyen çok sayıda soru olduğunu dile getirdi.

"Hâlâ yapılacak çok iş var. Libya, karmaşık bir çatışma alanı" diyen Pompeo, Libya Konferansı'nın en azından gelecekte daha az silah sisteminin ve daha az silahlı birliğin ülkeye ulaşmasına katkı sağladığını ifade etti. Pompeo, konferans katılımcılarının siyasi çözüme ulaşılması isteğini gösterdiklerine de dikkat çekti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da konferans sonuçlarına ilişkin umutlu konuşmadı. Libya'daki çatışma tarafları arasında "ciddi" bir diyaloğun sağlanamadığını belirten Lavrov, "Taraflar arasında ciddi ve kalıcı bir diyaloğu sağlamayı henüz başaramadığımız açık" şeklinde konuştu. Berlin'den ayrılmadan önce konferans sonuçlarını değerlendiren Lavrov, tarafların en azından ileriye doğru "küçük bir adım" attığını ve konferansın bu nedenle "çok faydalı" olduğunu belirtti.

Katılımcı ülkelerden biri olan Türkiye'den konferansa ilgili ilk değerlendirme Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. "Berlin Zirvesi'nin Libya'daki çatışmaların durması ve siyasi çözümün önemli bir fırsatı" olduğunu ifade eden Kalın, Türkiye'nin "vekalet savaşlarına karşı yapıcı ve barışçıl çözüm politikasını" sürdüreceğini ifade etti.

AB: Katkıda bulunabiliriz

Avrupa Komisyonu ise Libya Konferansı'nın sonuç bildirgesini "ileri doğru önemli bir adım" şeklinde değerlendirdi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Komisyonun Dış İlişkiler Sorumlusu Josep Borell tarafından yapılan ortak açıklamada, konferansın "Libya krizinin bu belirleyici döneminde" bölgesel ve uluslararası aktörleri bir masa etrafında topladığına işaret edildi. Libya'da barış sürecinin başlatılması gerektiği vurgulanan açıklamada, konferansta önemli bir adım atılmış olmasına rağmen hâlâ yapılacak çok iş olduğuna da işaret edildi.

Açıklamada Avrupa Birliği'nin sürecin devamında önemli bir rol üstlenebileceğini de vurgulayan von der Leyen ve Borell, Avrupa Birliği'nin ateşkesin gözlemlenmesi ve silah ambargosuna uyulması konusunda katkıda bulunabileceğini kaydetti. Açıklamada, AB'nin somut olarak nasıl bir katkıda bulunabileceği ve Berlin'de sağlanan anlaşmanın hayata geçirilmesinin bugün Brüksel'de düzenlenecek olan AB dışişleri bakanları toplantısında ele alınacağı belirtildi.

Konferansın ev sahibi Almanya'nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Alman ZDF kanalına Pazar akşamı yaptığı değerlendirmede, sağlanan anlaşmanın silahlı çatışmaların sona erebileceğini ve siyasi bir barış sürecinin başlayabileceğini gösterdiğini kaydetti. "Konferansa katılan herkes, askeri bir çözümün olmaması gerektiği ve bu savaşın bitmesinin herkesin çıkarına olduğu konusunda hemfikir" şeklinde konuşan Maas, ateşkesin gözlemlenmesi için şimdilik askeri bir misyon düşünülmediğini, ancak durumun takip edildiğini ve konunun tartışıldığını sözlerine ekledi.

Berlin'de sağlanan anlaşma

Berlin'de dün düzenlenen ve 12 ülkenin üst düzey temsilcilerinin katıldığı Libya Konferansı'nda Libya'ya silah sevkiyatlarının durdurulması ve başka ülkelerin Libya'nın iç işlerine müdahale etmeyi sonlandırması konusunda anlaşma sağlandı. Konferansta sağlanan anlaşma uyarınca ayrıca Şubat ayından itibaren de bir devam süreci başlatılması ve şu anda geçerli olan ateşkesin de kalıcı bir ateşkese dönüştürülmesi de hedefleniyor.

Libya'da çatışan taraflar Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin destekçisi General Halife Hafter ve Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümetinin başbakanı Fayiz es-Serrac da hafta sonu Berlin'de davet edilmişti. Ancak Hafter ve es-Serrac'ın konferansın katılımcıları arasında yer almadığını söyleyen ev sahibi Almanya Başkabakanı Angela Merkel, Hafter ve es-Serrac ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

dpa,AFP,Reuters/HS,JD

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