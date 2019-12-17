 Libya konferansında Erdoğan belirsizliği | AVRUPA | DW | 18.12.2019

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AVRUPA

Libya konferansında Erdoğan belirsizliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ocak ayında Berlin'de düzenlenmesi planlanan Libya konferansına katılımının henüz belli olmadığını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak ayında Berlin'de düzenlenmesi öngörülen uluslararası Libya konferansına katılıp katılmayacağının belli olmadığını söyledi. Cenevre'deki 1. Küresel Mülteci Forumu'ndan Malezya'daki Kuala Lumpur Zirvesi'ne gitmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Ocak ayı içerisinde yapılacak toplantıya katılacak olanları bir görelim, ona göre bizden kimin katılacağının kararını veririz” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin, Almanya'nın Libya için başlattığı barış girişimine destek verdi. İki liderin Libya'ya asker gönderilmesi konusunu Ocak ayında ele alacakları bildirildi. (17.12.2019)

Brüksel’de dün toplanan AB liderleri gece üzerinde uzlaşmaya vardıkları metinde Türkiye ile Libya arasında Akdeniz’deki yetki alanları konusunda imzalanan mutabakatın geçerliliğinin bulunmadığını bildirdi. (13.12.2019)

BM uzmanlarının Güvenlik Konseyi’ne sunduğu raporda Türkiye, Ürdün ve BAE’nin BM ambargosunu ihlal ederek düzenli ve aleni bir şekilde Libya’ya silah sevkiyatı yaptığına yer verildi. (11.12.2019)

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme olasılığını gündeme taşıması, “dış politikada yeni kriz” olarak görülüyor. Uzmanlar Türk dış politikasının giderek "askerileştiği" uyarısı yapıyor. (10.12.2019)

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Pazartesi akşamı görüştüklerini anımsatan Erdoğan, Türkiye'nin davetli olduğu zirveye Cezayir, Tunus ve Katar'ın da katılmasından yana görüş bildirdiğini, bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüş birliği içinde olduğunu belirtti.

Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü de, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Libya konulu konferansa dair belirsizliğin sürdüğünü kaydetti ve "Muhtemelen planlanan konferansın tarihi veya katılımcıları hakkında yeni bilgi veremeyeceğim" ifadesini kullandı.

Almanya, iç savaşın sürdüğü Libya ile ilgili arabuluculuk çabaları kapsamında uluslararası bir konferans düzenlemeye çalışıyor. Alman hükümeti, Berlin Süreci adı verilen girişimle Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'nin barış çabalarına destek olmaya çalışıyor.

DW,dpa/AÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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