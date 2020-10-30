 Libya görüşmeleri Tunus’ta başladı | DÜNYA | DW | 09.11.2020

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DÜNYA

Libya görüşmeleri Tunus’ta başladı

İç savaşın hüküm sürdüğü Libya’da istikrarın yeniden sağlanması için taraflar Tunus’ta bir araya geldi. BM Genel Sekreteri Guterres, “Libya'nın geleceği artık sizin elinizde” dedi.

Libya'da iç savaş

Libya'da iç savaş

Libya'da çatışan taraflar haftalar süren hazırlıkların ardından BM arabuluculuğuyla Tunus'ta yeniden siyasi müzakerelere başladı.

BM Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, pazartesi günü Tunus'ta Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile birlikte 75 Libyalı temsilcinin katılımıyla görüşmeleri başlattı. Williams, açılışta yaptığı konuşmada, "Yıllarca süren bölünme, yıkım ve çoklu krizlerden sonra yeni bir Libya'nın eşiğindeyiz” dedi.

BM Genel Sekreteri António Guterres,  video konferansla seslendiği  katılımcılara, Ekim ayı ortasında ateşkesin imzalanmasının ilk ve temel bir adım olduğunu belirterek, "Libya'nın geleceği artık sizin elinizde" diye konuştu. Guterres, "BM bu konuda size yardımcı olacaktır” ifadesini kullandı.

Sadece Libyalı taraflar masada

Yaklaşık bir yıl önce Berlin'de çok uluslu olarak düzenlenen Libya Konferansı'nın aksine, Tunus'taki görüşmelere salt Libya'dan katılım oldu.  Tunus'taki görüşmeye katılan taraflar iç savaşın yaşandığı ülkede mümkün olan en kısa sürede seçim yapılması ve tek bir hükümetin oluşturulması konusunu masaya yatıracaklar. Ayrıca anayasa konusu da müzakere konuları arasında yer alıyor.

BM Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams

BM Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams

Williams, görüşmeler başlamadan önce yaptığı açıklamada, "Tek bir müzakere ile Libya'nın tüm sorunlarının çözülemeyeceğini biliyoruz” dedi. Ancak Williams, tarafları Libya halkının günlük yaşamını etkileyen en acil sorunları ivedilikle çözmeye çağırdı.

Libya'da Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinin ardından farklı gruplar arasında iktidar mücadelesi başlamıştı. Başkent Trablus ve çevresini elinde tutan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşılık, ülkenin doğusu ve güneyi General Hafter birliklerinin kontrolüne geçmişti. Söz konusu iktidar mücadelesine dış güçlerin de müdahalesiyle ülkedeki istikrarsızlık endişe verici boyutlara ulaşmış ve geçen yılın başında Berlin’de düzenlenen Libya Konferansı’nda ateşkes çağrısına paralel olarak ülkede savaşan taraflara silah ambargosu uygulanması kararı alınmıştı. Çatışmayı çözmek için uluslararası çabalar şimdiye kadar başarısız oldu.

dpa/TY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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