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PolitikaLibya

Libya Dışişleri Bakanı açığa alındı

28 Ağustos 2023

Libya Dışişleri Bakanı Manguş, İsrailli mevkidaşı ile görüştüğü gerekçesiyle açığa alındı, hakkında soruşturma başlatıldı. Libya İsrail ile temas kurmuyor. Libya medyasında Manguş'un Türkiye'ye gittiği iddiası yer aldı.

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Libya Dışişleri Bakanı Necla El Manguş görevden el çektirildi.
Libya Dışişleri Bakanı Necla El Manguş görevden el çektirildi.Fotoğraf: Adem Altan/AFP/Getty Images

Libya Dışişleri Bakanı Necla El Manguş, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile gayri resmi temasta bulunduğu gerekçesiyle açığa alındı. Manguş hakkında soruşturma başlatıldı.

Libya Başkanlık Konseyi Başbakan Abdulhamid El Dibeybe'den olayı açıklığa kavuşturmasını istedi.

Libya siyasetinde etkili bir konumu bulunan Başkanlık Konseyi'nden yapılan açıklamada, Manguş ve Cohen görüşmesi hakkındaki haberlerin kendilerini şaşırttığı belirtilerek, sorumluların "hesap vermesi gerektiği" belirtildi.

Libya'da yayın yapan haber sitesi Al-Wasat'ın Pazartesi günü güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Dışişleri Bakanı bir hükümet uçağıyla Türkiye'ye gitti.

Görüşmeyi İsrail açıkladı

İsrailli kaynaklar, İsrail ve Libya dışişleri bakanlarının geçen hafta ikili ilişkiler konularını görüşmek üzere bir araya geldiğini bildirdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, ülkesinde yaptığı açıklamada, Libyalı mevkidaşı Necla Manguş ile İtalya'da görüştüğünü ve iki ülke arasında kurulacak ilişkinin taraflar için büyük potansiyel taşıdığını kendisine aktardığını söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı iki bakanın görüştüğü toplantıya İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin aracılık ettiğini duyurdu. Açıklamada, insani yardımı, tarım ve su yönetimi gibi konularda olası işbirliklerinin ele alındığı ifade edildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen
İsrail Dışişleri Bakanı Eli CohenFotoğraf: RONEN ZVULUN/REUTERS

Libya Dışişleri Bakanlığı: Görüşme tesadüfi

Libya Dışişleri Bakanlığı ise Manguş'un İsrail temsilcileriyle görüşmeyi reddettiğini, iki bakanın karşılaşmasının "İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndaki bir toplantı sırasında hazırlıksız ve tesadüfen gerçekleştiğini" savundu.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada görüşmede herhangi bir tartışma, anlaşma ya da istişare yapılmadığı belirtilirek, Bakanlığın İsrail ile "normalleşmeyi tamamen ve mutlak bir şekilde reddettiği" yinelendi.

Libya İsrail'i tanımıyor ve iki ülke arasında resmi diplomatik ilişki bulunmuyor.

Libya'da protestolar

Dışişleri Bakanı Manguş'un İsrailli mevkidaşı ile görüştüğüne ilişkin haberlerin duyulması üzerine Libya'da protesto gösterileri düzenlendi. Göstericiler hükümetin istifasını talep ediyor.

Bağımsız kaynaklarca doğrulanmayan bilgilere göre görgü tanıkları, başkent Trablus'ta göstericilerin otomobil lastiklerini ateşe verip, yolları barikatlarla kapattıklarını aktardılar. İnternette yayınlanan bir videoda Başbakanın konutunun ateşe verildiği görülüyor. Başbakanın  o sırada binada olup olmadığı ise bilinmiyor. Bu bilgi bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamadı.

Reuters,DPA/TYBÖ

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