 Libya Başbakanı Sarrac Ekim sonunda görevini bırakıyor | DÜNYA | DW | 17.09.2020

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DÜNYA

Libya Başbakanı Sarrac Ekim sonunda görevini bırakıyor

Libya Başbakanı Sarrac televizyonda katıldığı canlı yayında Ekim sonunda görevini bırakacağını açıkladı.

Libya Başbakanı Sarrac

Libya Başbakanı Sarrac

Libya'da uluslararası toplum tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) lideri Başbakan Fayez el-Sarrac, istifa kararını devlet televizyonundan halka duyurdu. 

Canlı yayında konuşan Sarrac, "Görevlerimi en geç ekim sonunda yeni bir yürütme otoritesine devretmeyi samimiyetle istediğimi açıklıyorum" dedi.

Sarrac'ın istifasının ülkedeki siyasi belirsizliği körüklemesinden endişe ediliyor.

Ulusal Mutabakat Hükümeti 2011'de Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden sonra oluşan kaos ortamını sonlandırmak ve ülkede yeniden istikrarı tesis etmek amacıyla 2015 yılında Birleşmiş Milletler'in (BM) arabulucuğuyla kuruldu.

Sarrac hükümeti, Türkiye'nin de desteğiyle  General Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun Trablus'a yönelik 14 ay devam eden saldırılarını haziranda durdurmayı başarmıştı.  Sarrac, Ağustos'ta Hafter'e ateşkes çağrısı yapmış, ancak Rusya'nın desteklediği Hafter yönetimindeki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Hükümeti bu çağrıya olumsuz yanıt vermişti.

Libya'da düzenlenen protesto gösterilerinden biri

Libya'da düzenlenen protesto gösterilerinden biri

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Çarşamba günü CNN Türk kanalında yaptığı açıklamada, Türkiye ve Rusya'nın Ankara'da gerçekleştirilen görüşmelerden sonra ateşkes konusunda anlaşmaya yakın olduklarını belirtti. 

Siyasi istikrar sorunu

Libya yıllardan beri farklı dış güçler tarafından desteklenen ve silahlandırılan, birbirine düşman iki hükümetin varlığı nedeniyle bölünmüş durumda. Tobruk hükümetinin karşısında Türkiye'nin de desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti bunuyor. Seçimle iş başına gelmemiş olan Trablus merkezli Fayez el-Sarrac  liderliğindeki bu hükümet Birleşmiş Milletler tarafından da meşru hükümet olarak kabul ediliyor. Protesto gösterileri nedeniyle bu hükümet üzerindeki baskı da giderek artıyor. Halk elektrik kesintileri, banka krizleri, yolsuzluk ve kötü yaşam koşullarını uzun süredir protesto ediyor. Protesto gösterileri her iki yönetimi de zorluyor.

dpa,rts/TY,SSB

©Deutsche Welle Türkçe

 

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