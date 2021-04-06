Libya Başbakanı Ankara'ya gidiyor

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin 12-13 Nisan tarihlerinde ilk kez Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Açıklamada, "Ziyaret kapsamında, Türkiye-Libya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısı Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakan Sayın Dibeybe’nin başkanlıklarında Ankara’da icra edilecektir. İlgili Bakanların katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı’nda, köklü tarihi bağlara sahip Türkiye- Libya ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. İkili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Dibeybe'ye 5 başbakan yardımcısı ve 14 bakanın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad ve diğer hükümet yetkililerinin yer alacağı üst düzey bir heyet eşlik edecek.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe geçen hafta Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmüştü. Dibeybe görüşmede dönemin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Türkiye arasında 27 Kasım 2019’ da imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile "Deniz Yetki Alanlarının sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" anlaşmasının devam edeceğini ifade etmişti.

Ortak basın toplantısında konuşan Abdülhamid Dibeybe, "Türkiye ile münhasır ekonomik bölge belirlenmesi üzerine imzaladığımız anlaşmalar konusuna gelince, her türlü anlaşmanın, uygun çözümler sunmaya katkı sağlaması ve Libya, Türkiye ve Yunanistan'ın haklarının korunmasının önemini vurguluyoruz. Her ülke kendi çıkarlarıyla ilgileniyorsa, Libya da kendi çıkarlarıyla ilgilenmek zorundadır. Yapılan anlaşma neticesinde ülkemizin ve halkımızın çıkarlarını gözetiyoruz" ifadelerine yer vermişti.

Türkiye Libya ile 2019 yılının kasım ayında imzaladığı güvenlik mutabakatı çerçevesinde ülkenin güvenliğine destek ve Libya ordusunun eğitiminde görev almak üzere ülkeye asker göndermişti.

Seçimler 24 Aralık'ta

Libya'yı aralık ayında yapılması planlanan meclis seçimlerine kadar yönetecek geçici birlik hükümeti geçen şubat ayı başında belli olmuştu. Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda cumhurbaşkanlığı makamına denk gelen Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, geçici hükümette başbakanlık görevine ise ülkenin batısındaki aşiretlerin desteklediği nüfuzlu iş adamı Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Afrika'daki en zengin ham petrol rezervlerine sahip olan yedi milyon nüfuslu Libya, 2011'de Muammer Kaddafi'nin NATO öncülüğündeki bir operasyonla devrilmesinin ardından iç savaşa sürüklenmişti. Libya'da geçici birlik hükümetinin ülkeyi 24 Aralık'ta seçimlere götürmesi hedefleniyor.

dpa,DHA,DW / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe