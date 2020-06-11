 Libya açıklarında göçmen teknesi battı: En az 45 ölü | DÜNYA | DW | 19.08.2020

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DÜNYA

Libya açıklarında göçmen teknesi battı: En az 45 ölü

Libya açıklarında bir göçmen teknesinin batması sonucu beşi çocuk en az 45 kişi hayatını kaybetti. BM, olayın bu yıl bölgede yaşanan en büyük deniz kazası olduğunu açıkladı.

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Libya açıklarında bir göçmen teknesi, motorunun patlaması sonucu battı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK), bölgede bu yıl yaşanan en büyük deniz kazası olduğunu açıkladığı kazada, beşi çocuk en az 45 sığınmacı can verdi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), kazadan sağ kurtulan ve çoğunluğunu Senegal, Mali, Çad ve Ganalı sığınmacıların oluşturduğu 37 kişinin yerel balıkçılar tarafından kurtarıldığını ve karaya ayak basar basmaz tutuklandıklarını açıkladı.

BMMYK ve IOM yaptıkları ortak açıklamada olayın derhal incelenmesini ve arama kurtarma çalışmalarının kapsamının genişletilmesini istedi. İki örgüt, geçen aylarda yaşanan kazalarda yardım ulaştırmada kabul edilemez gecikmeler yaşandığına ve  hatalar yapıldığına dikkat çekerek, devletlere bu tür olaylarda daha hızlı tepki vermeleri ve güvenli bir liman sağlanması konusunda çağrıda bulundu.

Libya yoksulluk ve savaştan kaçıp, Avrupa’da güvenli bir liman bulma umuduyla yola çıkanlar için önemli bir transit ülke haline geldi. Çoğu açık deniz için dayanıklı olmayan şişme botlarla yola çıkan binlerce göçmen, yolculuklarını tamamlayamadan Libya'ya geri dönmek zorunda kalıyor. Mülteci örgütleri, bu yıl en az 302 göçmenin Libya’ya geri getirildikten sonra hayatını kaybettiğini bildiriyor.

dpa / SÖ, TY

©Deutsche Welle Türkçe

 

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