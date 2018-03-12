 Liberal cami kurucusu Seyran Ateş′e madalya | ALMANYA | DW | 24.11.2019

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ALMANYA

Liberal cami kurucusu Seyran Ateş'e madalya

Berlin'de kadın ve erkeklerin birlikte ibadet ettiği caminin kurucusu olan Seyran Ateş'e Berlin Urania Madalyası verilecek. Ateş madalyasını Salı günü düzenlenecek törende alacak.

Seyran Ateş

Seyran Ateş

Almanya'nın başkenti Berlin'de kadın ve erkeklerin birlikte ibadet ettiği İbn-i Rüşd-Goethe Camii'nin kurucularından Seyran Ateş, kentin prestijli ödüllerinden olan Urania Madalyası'na layık görüldü. Müslüman bir kadın hakları savunucusu ve avukat olan 56 yaşındaki Ateş, madalyasını Salı günü Almanya'nın eski Cumhurbaşkanlarından Joachim Gauck'un da katıldığı törende alacak.

1888 yılından beri faaliyet gösteren kültür ve eğitim merkezi Urania Berlin'den yapılan açıklamada, Ateş'in toplumsal uzlaşıya katkı sağlayan faaliyetlerinden övgüyle söz edildi. Açıklamada, "Ateş, 2017 yazında Berlin'in Moabit semtinde modern ve aydınlanmış bir İslam için liberal İbn Rüşd-Goethe Camii'ni kurdu . Burada kadınlar ve erkekler birlikte ibadet ediyorlar. Eleştirel düşünen Müslümanlar tarafından da bu memnuniyetle karşılanıyor" denildi. Urania'dan yapılan açıklamada Ateş'in söz konusu camiden dolayı eleştirilmesine, daha önce de aile içi şiddete maruz kalan kadınlara yönelik bir danışma merkezine yapılan saldırıda ağır şekilde yaralanmasına da vurgu yapıldı. 

Urania kültür ve eğitim merkezi derneği, eğitim ve aydınlanma gibi sosyal faaliyetler yürüten kişileri madalya ile ödüllendiriyor.

dpa/TY,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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