 LGBTI+ bireylere işyerinde ayrımcılık yapılıyor | YAŞAM | DW | 02.09.2020

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YAŞAM

LGBTI+ bireylere işyerinde ayrımcılık yapılıyor

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, eşcinsellerin yüzde 30'u çalışma hayatında ayrımcılığa uğruyor. LGBTI+ bireylerin üçte biri ise iş arkadaşlarına cinsel yönelimleri konusunda açık davranamıyor.

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Almanya'da yapılan bir araştırma, eşcinsellerin yaklaşık yüzde 30'unun çalışma hayatında ayrımcılığa uğradığını ortaya koydu. Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (DIW) ile Bielefeld Üniversitesi tarafından yapılan ortak araştırma, trans bireylerin ise yüzde 40'ının iş dünyasında ayrımcılıkla karşılaştığını gösterdi.

Araştırmaya katılan lezbiyen, gey, biseksüel, transeksüel ve interseksüel (LGBTI+) bireylerin yaklaşık üçte birinin cinsel yönelim ve kimlikleri konusunda iş arkadaşlarına açık davranmadığı belirlendi.

Araştırmada, eşcinsel ve trans bireylerin de heteroseksüeller ile aynı düzeyde istihdam edildiklerine, ancak çoğunun daha nitelikli olduğuna ve farklı branşlarda çalıştıklarına dikkat çekildi. LGBTI+ bireylerde yüksek okul mezunlarının oranı yaklaşık yüzde 60 iken aynı yaştaki heteroseksüellerde ise bu oranın yüzde 42 olduğu kaydedildi.

Araştırmada, üretim alanındaki işlerde çalışan eşcinsel ve trans bireylerin sayısının daha az olduğu belirtilirken, bu kişilerin genellikle sağlık ve sosyal işler ile sanat ve eğlence alanlarında çalıştığı tespit edildi.

Araştırmayı yürüten Mirjam Fischer, bu araştırmayla ilk kez LGBTI+ bireylerin çalışma hayatındaki durumunu ortaya koyan sonuçlar elde edildiğini ifade etti.

Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi'nin geçici olarak yöneticiliğini üstlenen Bernhard Franke, Funke medya grubuna bağlı gazetelere yaptığı değerlendirmede, yapılan araştırmada elde edilen verilerin verdikleri danışma hizmetinde edindikleri deneyim ile örtüştüğünü söyledi. Franke, eşcinsel, biseksüel ve trans bireylerin çalışma hayatında sıklıkla mobbing ve cinsel taciz ile karşılaştıklarını ve bu nedenle de cinsel yönelim ve kimliklerini gizlediklerini kaydetti. Franke, Almanya'da hiç kimsenin cinsel yönelik ve kimliği nedeniyle mağdur olmaması gerektiğini altını çizdi.

dpa,DW/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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