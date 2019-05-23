Leyla Güven’in açlık grevine ilişkin açıklama

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili Leyla Güven’in PKK lideri Abdullah Öcalan’a uygulanan tecrite son verilmesi talebiyle 197 gündür sürdürdüğü açlık grevine ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafla Asrın Hukuk Bürosu avukatlarının kendisini ziyaret edip Öcalan’ın mesajını ilettiklerini belirten Güven, "Şimdi diğer eylemcilere mesajın iletilmesi için yoğun bir çaba içerisindeler. En kısa zamanda bizler de görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

Öcalan'ın savunmasını üstlenen Asrın Hukuk Bürosu tarafından Twitter üzerinden yayınlanan açıklamada ise 22 Mayıs’ta Öcalan ile gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin "Müvekkilimizin açlık grevlerine ilişkin görüşlerini yine onun isteği üzerine öncelikle grevcilere iletmekte ve onlarla tartışmaktayız. Bu tartışma sonuçlandığında kamuoyunu merakla beklediğini bildiğimiz bu konuda doyurucu bir açıklamayı vakit kaybetmeksizin paylaşacağız" denildi.

Avukatları ile 8 yıldan bu yana ilk kez 2 Mayıs’ta bir görüşme gerçekleştiren Öcalan, açlık grevlerine ilişkin, "Türkiye'nin hassasiyetlerine duyarlı olunmalıdır. Cezaevleri içindeki ve dışındaki arkadaşların direnişine saygı duymakla birlikte sağlıklarını tehlikeye atacak ve ölümle sonuçlandıracak konumlara taşımamalarını önemle belirtmek isteriz. Bizim için onların akli, fiziki ve ruhi sağlıkları herşeyin üstündedir" ifadelerini kullanmıştı.

Öcalan’ın avukatları bu görüşmeden 20 gün sonra 22 Mayıs’ta ikinci bir görüşme için İmralı’ya gitmişti.

DW / SÖ, GA

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