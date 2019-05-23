 Leyla Güven’in açlık grevine ilişkin açıklama | TÜRKİYE | DW | 24.05.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Leyla Güven’in açlık grevine ilişkin açıklama

Öcalan’ın avukatlarının kendisini ziyaret ederek, mesajını ilettiklerini belirten Leyla Güven, kendisinin de en kısa zamanda konuya ilişkin açıklama yapacağını söyledi.

Leyla Güven 197 gündür açlık grevini sürdürüyor.

Leyla Güven 197 gündür açlık grevini sürdürüyor.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili Leyla Güven’in PKK lideri Abdullah Öcalan’a uygulanan tecrite son verilmesi talebiyle 197 gündür sürdürdüğü açlık grevine ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafla Asrın Hukuk Bürosu avukatlarının kendisini ziyaret edip Öcalan’ın mesajını ilettiklerini belirten Güven, "Şimdi diğer eylemcilere mesajın iletilmesi için yoğun bir çaba içerisindeler. En kısa zamanda bizler de görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

Öcalan'ın savunmasını üstlenen Asrın Hukuk Bürosu tarafından Twitter üzerinden yayınlanan açıklamada ise 22 Mayıs’ta Öcalan ile gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin "Müvekkilimizin açlık grevlerine ilişkin görüşlerini yine onun isteği üzerine öncelikle grevcilere iletmekte ve onlarla tartışmaktayız. Bu tartışma sonuçlandığında kamuoyunu merakla beklediğini bildiğimiz bu konuda doyurucu bir açıklamayı vakit kaybetmeksizin paylaşacağız" denildi.

Avukatları ile 8 yıldan bu yana ilk kez 2 Mayıs’ta bir görüşme gerçekleştiren Öcalan, açlık grevlerine ilişkin, "Türkiye'nin hassasiyetlerine duyarlı olunmalıdır. Cezaevleri içindeki ve dışındaki arkadaşların direnişine saygı duymakla birlikte sağlıklarını tehlikeye atacak ve ölümle sonuçlandıracak konumlara taşımamalarını önemle belirtmek isteriz. Bizim için onların akli, fiziki ve ruhi sağlıkları herşeyin üstündedir" ifadelerini kullanmıştı.

Öcalan’ın avukatları bu görüşmeden 20 gün sonra 22 Mayıs’ta ikinci bir görüşme için İmralı’ya gitmişti.

DW / SÖ, GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Adalet Bakanı Gül’den Öcalan açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül PKK lideri Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesinin çözüm süreci ya da İstanbul seçimleriyle ilgili olmadığını belirtti. (24.05.2019)  

Öcalan'dan toplumsal uzlaşma mesajı

PKK lideri Abdullah Öcalan avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada açlık grevlerinin sona erdirilmesi, şiddet yerine yumuşak güç kullanımı ve Suriye'de Türkiye'nin hassasiyetlerine duyarlı olunması mesajları verdi. (06.05.2019)  

Öcalan kararı HDP oylarını etkileyecek mi?

Hükümetin Öcalan’la görüşme yasağının kaldırıldığını açıklaması muhalefet cephesinde “Zamanlama manidar” diye karşılandı. Muhalefet partileri, kararın 23 Haziran’da oyların yönünü değiştirmeyeceğini düşünüyor. (17.05.2019)  

Analiz: Öcalan açlık grevleri için mesaj verdi

DW Türkçe için kaleme aldığı analizde, Abdullah Öcalan’ın cezaevlerindeki açlık grevlerinin bitirilmesini istediğini belirten gazeteci Murat Sabuncu, tartışılan "muhataplık" konusunu da masaya yatırdı. (23.05.2019)  

Benzer içerik

Hungerstreik Gefangene Türkei Mütter Protest Parlament

Analiz: Öcalan açlık grevleri için mesaj verdi 23.05.2019

DW Türkçe için kaleme aldığı analizde, Abdullah Öcalan’ın cezaevlerindeki açlık grevlerinin bitirilmesini istediğini belirten gazeteci Murat Sabuncu, tartışılan "muhataplık" konusunu da masaya yatırdı.

Türkei Justizminister Abdulhamit Gul

Adalet Bakanı Gül’den Öcalan açıklaması 24.05.2019

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül PKK lideri Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesinin çözüm süreci ya da İstanbul seçimleriyle ilgili olmadığını belirtti.

Abdullah Öcalan Kurden Führer Hannover Demonstration PKK

Öcalan'a avukatlarıyla görüş yasağı kalktı 16.05.2019

Mayıs başında sekiz yıl sonra ilk kez avukatları ile görüşen Abdullah Öcalan'a yönelik görüş kısıtlamasının kalktığı açıklandı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Fatih Mehmet Maçoğlu

Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu’ndan Dersim açıklaması

Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu, belediye binasındaki "Tunceli" tabelasının "Dersim" olarak değiştirilmesi kararının ancak valilik onayıyla uygulanabileceğini söyledi. Karar, sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu.  

FOTO-GALERİ

default

Formula 1 efsanesi Niki Lauda öldü

Formula 1 dünyasının efsane isimlerinden Niki Lauda 70 yaşında hayatını kaybetti. Niki Lauda'nın 1975 ile 1977'de Ferrari ve 1984'te McLaren ile olmak üzere üç Formula 1 dünya şampiyonluğu bulunuyor.  