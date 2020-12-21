Leyla Güven Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven tutuklanarak Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Güven, dün Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üyelik" suçlamasından 14 yıl 3 ay, iki kez "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasından 8 yıl olmak üzere 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Güven'in avukatı Cemile Turhallı Balsak, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada kararın alelacele ve savunma hakkı görmezden gelinerek verildiğini söylemişti.

"Kaçsaydım bin kere kaçardım"

Güven dün akşam saatlerinde HDP milletvekili Semra Güzel'in Diyarbakır'daki evinde gözaltına alındı. Güven gözaltına alınırken "Ben bir yere kaçmış olsaydım bin kere kaçardım ve sizin ruhunuz duymazdı. Ama ben bunu kendime yakıştırmıyorum. Hiçbir yere de gitmiyorum. Bu ülkenin içerisinde siyaset yapmaya devam edeceğim. İçeride ya da dışarıda, hiç fark etmez" demişti.

Geceyi Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube'de geçiren Güven, sabah saatlerinde adliyeye çıkarıldı. Güven hakkındaki kararın 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce yüzüne okunmasıyla tutuklanıp Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Güven'i sakladıkları iddiasıyla aralarında HDP milletvekilleri Semra Güzel ve Tayip Temel'in de bulunduğu 4 kişi hakkında "suçluyu kayırma" suçundan soruşturma başlatıldı.

Leyla Güven'in vekilliği düşürülmüştü

Leyla Güven, 2018 genel seçimlerinde HDP Hakkari milletvekili seçilmişti. Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde bulunduğu sırada PKK lideri Abdullah Öcalan'a uygulanan tecrite son verilmesi talebiyle 8 Kasım 2018 tarihinde açlık grevine başlamış, 26 Mayıs 2019'da da açlık grevini sonlandırmıştı.

Diyarbakır 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasından altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılan Leyla Güven'in milletvekilliği 4 Haziran 2020 tarihinde düşürülmüştü.

DW / FB, EC, HS

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