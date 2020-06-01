 Lewis Hamilton ve Michael Jordan’dan ırkçılık karşıtı gösterilere destek | DÜNYA | DW | 01.06.2020

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DÜNYA

Lewis Hamilton ve Michael Jordan’dan ırkçılık karşıtı gösterilere destek

Formula 1’in başarılı siyah pilotu Lewis Hamilton ve eski basketbolcu Michael Jordan, ABD’deki ırkçılık karşıtı protestolara destek verdi.Hamilton sektöründekilere "Bu adaletsizliğin ortasında sessiz kalıyorsunuz" dedi.

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton

ABD'de siyah vatandaş George Floyd'un beyaz bir polis memuru tarafından öldürülmesiyle başlayan protesto gösterileri sürerken, spor dünyasının siyah sporcuları da gösterilere destek verdi.

Minneapolis'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kentte protestolar sürüyor

Minneapolis'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kentte protestolar sürüyor

Formula 1 takımlarından Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, ırkçılık karşıtı protestolarla ilgili açıklama yaptı. Formula 1'deki ilk siyah sürücü olan 35 yaşındaki Hamilton, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, yarışlardaki isimlerin bu konudaki sessizliğini eleştirdi. Hamilton, "Aranızda sessiz kalanları görüyorum. Bazılarınız en büyük yıldızlarsınız ve bu adaletsizliğin ortasında sessiz kalıyorsunuz. Beyazların baskın olduğu bir spor dalı olan benim endüstrimden herhangi birinden bir sinyal yok" dedi. Hamilton Formula 1'de az sayıdaki siyahtan biri olduğunu ve "yalnız" olduğunu da belirtti.

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton

"Barışçıl gösterileri destekliyorum"

Hamilton ABD'de George Floyd'un öldürülmesiyle başlayan ve ülke geneline yayılan protestolara da değinerek, binaları ateşe veren ve dükkanları yağmalayanları değil, barışçıl gösteri düzenleyenleri desteklediğini belirtti. Sorunun sadece ABD ile sınırlı olmadığını söyleyen ve Büyük Britanya, İspanya ve İtalya örneğini de veren Hamilton, azınlıklara muamelenin değişmesi gerektiğini kaydetti: "Kalbimizde ırkçılık ve nefretle doğmuyoruz. Bu, saygı duyduğumuz insanlardan öğreniliyor." Hamilton, Karayipler'deki ada ülkesi Trinidad ve Tobago'dan Büyük Britanya'ya göç eden bir anne-babanın çocuğu.  

Michael Jordan: Üzgünüm, öfkeliyim

NBA tarihinin gelmiş geçmiş en önemli oyuncularından biri olan ABD'li Michael Jordan da Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesine tepki gösterdi. Jordan sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Ülkemizde siyahlara karşı kökleşmiş ırkçılık ve şiddete dikkat çekenlerin yanındayım. Artık yeter" dedi. Jordan, "Çok üzgünüm, gerçekten incindim ve sadece kızgınım" ifadesine yer verdi.

Michael Jordan

Michael Jordan

George Floyd gözaltına alınırken öldürüldü

46 yaşındaki siyah vatandaş George Floyd Minneapolis'te beyaz bir polis memuru tarafından gözaltına alınırken yaşamını yitirmişti. Polis memuru dakikalarca diziyle Floyd'un boynuna bastırmış ve Floyd'un "Nefes alamıyorum" sözlerine tepki vermemişti. Olayın ardından bir haftadır ABD genelinde ırkçılık ve polis şiddetine karşı gösteriler düzenleniyor.

SID, dpa / HT,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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