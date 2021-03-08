 Levent Gültekin: Parmaklarım kırılmış | TÜRKİYE | DW | 09.03.2021

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TÜRKİYE

Levent Gültekin: Parmaklarım kırılmış

Pazartesi günü Bakırköy'de HALK TV binasının önünde bir grubun saldırısına uğrayan gazeteci-yazar Levent Gültekin parmaklarının kırıldığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Türkei Levent Gültekin

Murat Sabuncu ile yaptığı programa katılmak üzere gittiği Halk TV'nin Bakırköy'deki merkez binası önünde yaklaşık 20 kişilik bir grubun saldırısına uğrayan gazeteci-yazar Levent Gültekin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gültekin, "Ellerimle kafamı ve yüzümü korumaya aldığım için parmaklarım kırılmış onun dışında çok şükür iyim. Yani anlayacağınız dün akşamki İki Yorum’u kırık parmakla yapmışım" dedi.

Gültekin, saldırı sonrasında Halk TV'deki programda TV binasının önünde ara sokaklardan çıkan çok sayıda kişinin kendisine saldırdığını belirterek "Bu insanlar daha da vahim olanı, 40 yıldır bu ülkeyi biz sizden daha çok seviyoruz naraları atıyorlar. Sevdikleri ülkeye yaptıkları bu. Hukukunu yerle bir ediyorlar. Çete hukuku uygulamaya çalışıyorlar. Sokaklarda eşkıyalık yapıyorlar, neymiş ülkeyi hepimizden daha çok seviyorlarmış" diye konuşmuştu.

Televizyon programına katıldıktan sonra Gültekin, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi. Gültekin, ifadesinde kendisine saldıranları tanımadığını ve onlardan şikayetçi olduğunu söyledi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı. Polis, kamera görüntülerini incelenerek saldırganların kimliklerini belirlemeye çalışıyor.

Türkeş ile ilgili sözleri

Gültekin, geçen hafta katıldığı bir programda MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş için "Türkeş milliyetçilik hastalığını, ırkçılık hastalığını bu ülkenin milyonlarca evladının zihnine bolca dökmüş, sırf o milliyetçilik biz ülkeyi herkesten daha fazla seviyoruz tuhaflığıyla, milyonlarca gencin hayatını karartmıştır" ifadelerini kullanmış ve ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

DW,DHA/BÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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