Leonardo da Vinci ölümünün 500'üncü yılında anıldı

Dünyaca ünlü İtalyan sanatçı ve mucit Leonardo da Vinci'nin 500'üncü ölüm yıldönümü sebebiyle bir tören düzenlendi. Tören kapsamında İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sanatçının 2 Mayıs 1519'da gözlerini ilelebet yumduğu Fransa'nın Amboise kasabasında biraraya geldi. İki cumhurbaşkanı ardından dönemin Fransa Kralı I. François'nın daveti üzerine Leonardo'nun ikamet ettiği ve hayatının son üç yılını geçirdiği Clos-Luce Şatosu'nu ziyaret etti. Macron ve Mattarella ardından sanatçının şatonun yakınlarındaki bir şapelde bulunan kabrini de ziyaret etti.

İki cumhurbaşkanı bu şatoda yemek yedikten sonra Chambord Şatosu'nda 500 Fransız ve İtalyan gençle biraraya geldi. Burada İtalyan yıldız mimar Renzo Piano ve Fransız astronot Thomas Pesquet'nin de katılımıyla atölye çalışmaları yapıldı.

İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella (solda) ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron

Mona Lisa Fransa'ya nasıl geldi?

Esrarengiz gülümsemesiyle her yıl tüm dünyadan 10 milyon ziyaretçiyi Paris'teki Louvre Müzesi'ne çeken Mona Lisa, Leonardo da Vinci'nin en ünlü tablosu. 1503 ile 1506 yılları arasında tamamlandığı tahmin edilen portrede Floransalı Lisa del Giocondo resmediliyor. 1516 yılında Fransa Kralı I. François'nın daveti üzerine Amboise'a giden Leonardo birçok tablo ve taslağın yanı sıra Mona Lisa'yı da yanında götürdü. Kral, "ilk ressamı, mühendisi ve mimarı" olan da Vinci'den bu tabloyu 4 bin altın sikkeye satın aldı. Mona Lisa, o nedenle Fransa'nın malı sayılıyor ve Louvre Müzesi'nde sergileniyor. İtalya'nın tablo üzerinde hukuken hak iddia etme imkanı bulunmuyor. Ancak tablo iki ülke arasındaki ilişkilerde zaman zaman gündeme geliyor. 1911 yılında Louvre Müzesi'nden çalınan eser iki yıl sonra İtalya'da bulunmuştu. İtalyan vatandaşı Vincenzo Peruggia Floransa'da eseri satmaya çalışırken yakalandığında, İtalya'ya geri getirmek için tabloyu çaldığını söylemişti.

Mona Lisa hakkında bilmediğiniz 7 şey Pek çok teori var 16'ıncı yüzyılda ünlü ressam Leonardo da Vinci'nin yağlı boya portresine konu olan kadın hakkında ortaya pek çok iddia atıldı. İtalyan Kültür Mirası Komitesi'nin iddiası, eser için bir erkek ve bir kadının ünlü ressama modellik yapmış olabileceği yönünde. Daha yaygın olan diğer bir iddia ise modelin Floransalı bir ipek tüccarının eşi Mona Lisa um Lisa del Giocondo olduğu.

Mona Lisa hakkında bilmediğiniz 7 şey Ünlü hayranları Tablo 16'ncı yüzyılın sonuna kadar Fransız kralların kişisel sanat kolleksiyonlarında yer alıyordu. Fransız Devrimi'nin ardından tablo, Napolyon Bonapart'ın yatak odasının duvarını süsledi. 1815'ten itibaren sonradan müzeye dönüştürülen Louvre Sarayı'nda kamuya açıldı. Tablo için o kadar çok şiir ve mektup yazılmış ki, müzede bunların saklanabilmesi için özel bir posta kutusu bile yerleştirilmiş.

Mona Lisa hakkında bilmediğiniz 7 şey Mona Lisa'nın ikizi Kendisi uzun süredir Madrid'deki Prado Müzesi'nde sergileniyor. Orijinaliyle aynı anda yapılmış olduğu ilk kez 2012 yılında ortaya çıktı. Restorasyon çalışmaları ikiziyle aynı arka plan manzarası ve düzeltmeleri gün yüzüne çıkardı. Bu durum iki eserin aynı anda yapılmış olduğunu gösteriyor. Ressamı da muhtemelen Leonardo da Vinci'nin öğrencilerinden Francesco Melzi.

Mona Lisa hakkında bilmediğiniz 7 şey Kayıp aranıyor Mona Lisa aslında kaybolana kadar meşhur değildi. Paris'te yaşayan bir İtalyan, tabloyu 1911 yılında çaldı. Onu ülkesine götürmeyi planlıyordu. Polis adamı bulup yakalayana kadar tablo kayıplar arasındaydı. Resmin Paris'e geri dönmesi üzerine Louvre Müzesi hiç tanık olmadığı bir ziyaretçi ilgisine tanık oldu.

Mona Lisa hakkında bilmediğiniz 7 şey Saldırıların hedefi Mona Lisa birçok duyguya hitap ediyor ve belli ki bu hisler sadece olumlu değil. 1956 yılında tablo iki kez saldırıya uğradı. Bir kişi resme asit fışkırtarak zarar verirken, Bolivyalı bir turist de tabloya taş attı. O zamandan beri Mona Lisa kurşun geçirmez bir camın arkasında korunuyor. Bu önlem 2009 yılında resme kahve kupası atan bir kişiye karşı etkili oldu bile.

Mona Lisa hakkında bilmediğiniz 7 şey İşin sırrı 'sfumato' efekti Şu ana dek sayısız bilim insanı ve sanat tarihçisi resmi inceledi ve ilginç bulgulara ulaştı. Mona Lisa'nın esrarengiz gülümsemesinin ardındaki gizem 2008'de çözüldü. Sfumato efekti ismi verilen teknikte da Vinci resmi birkaç ince katman halinde boyuyor ve böylece renkler iç içe geçip bulanık bir hal alıyor. Böylece resme, özellikle de yüz hatlarına zengin ancak kestirmesi zor bir hava katıyor.

Mona Lisa hakkında bilmediğiniz 7 şey Uzun tarihçe Mona Lisa tablosu Joseph Beuys'dan Andy Warhol'a kadar sayısız sanatçıyı çeşitli versiyonlarını yapmak için teşvik etti. 20'nci yüzyılın bir medya sembolü olarak kendini edebiyattan, müzik ve reklamcılığa kadar birçok mecranın içinde buldu. Bob Dylan bir keresinde tabloya atfen "Mona Lisa'nın sefil bir yaşam yolu olmalı, gülümsemesinden de bunu anlarsın" demişti.



AP, AFP, dpa / EC, ÖA

©Deutsche Welle Türkçe