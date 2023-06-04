Leipzig'de Lina E. protestoları

Almanya'nın Leipzig kentinde Cumartesi günü de polisle radikal sol gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. "Aşırı sol şiddet eylemleri" suçlamasıyla beş yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Lina E.'yle dayanışma göstermek için planlanan ancak sonrasında polisin başvurusuyla mahkemece yasaklanan "Tag X" protestoları kapsamında toplanan grupla polis arasında Cumayı Cumartesiye bağlayan gece çatışmalar başladı. Olaylar, gün boyu sakin geçen gösterilerin ardından Cumartesi akşamı yeniden kontrolden çıktı.

Polisin şiddet açıklaması

Polis; 100 gösterici için izin alındığını, ancak yaklaşık bin 500 göstericinin eylem için toplandığını ve bunların üçte birinin şiddet eğilimli olduğunu kaydetti. Alexis-Schumann Meydanı'ndaki bir gösteride polise taş, şişe ve yanıcı maddelerle saldırıldığını duyurdu. Yaralanan polis memurları olduğu belirtilirken, beş eylemci hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Twitter üzerinden güncellemeler yayınlayan polis, ekiplere taşlar ve piroteknik yoluyla devamlı saldırılar olduğunu kaydetti. Alanda tazyikli su araçlarının hazır bulundurulduğu, ancak kullanılmadığı belirtildi.

Solcu siyasetçilerden müdahalelere tepki

Diğer yandan polisin eylemcilere sert müdahelesi, solcu siyasetçiler ve örgütlerin eleştirilerine neden oldu. Sol Partili Kerstin Köditz, göstericilerin yürümesine izin verilmemesini eleştirdi. Twitter hesabından eylemlere ilişkin paylaşımda bulunan Köditz, polisin tutumunu eleştirerek‚ "Çembere alınmış bir eylem için 10 tazyikli su aracı, polisin provoke edici tavırları, temel hakların baltalanması. Özgür devlet yerine Saksonya polis devletinden bahsedebiliriz" diye yazdı.

"Nazisiz Dresden" (Dresden Nazifrei) adlı sol eğilimli örgüt, polisin müdahalesini, "korkunç" olarak nitelendirdi.

Lina E.'ye beş yıl üç ay hapis cezası verilmişti. Fotoğraf: Jens Schlueter/AFP

Aşırı solcu gruplar aktivist Lina E. ve üç sanığa hafta içinde Neonazilere saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle verilen hapis cezasını protesto etmek için Cumartesi günü Almanya çapında eylem çağrısı yapmıştı. Kasım 2020'den bu yana tutuku yargılanan Lina E. ve hakkında dava açılan diğer üç kişi Neonazilere ya da Neonazi olduğu iddia edilen gruplara saldırı düzenlemekle ve bir kısmını ağır yaralamakla suçlanıyor. 28 yaşındaki Lina E.'nin geçen Çarşamba günü Dresden Yüksek Eyalet Mahkemesi tarafından beş yıl üç ay hapis cezasına çarptırılması tartışmalara neden olmuştu. Mahkumiyet kararının ardından, verilen cezayı protesto etmek amacıyla Almanya'nın birçok şehrinde gösteriler düzenlenmişti. Lina E., karar yürürlüğe girene kadar serbest bırakıldı.

dpa,DW/SÖ,HT

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?