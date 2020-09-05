 Leipzig′de işgal edilen binaların boşaltılmasına tepki | ALMANYA | DW | 05.09.2020

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ALMANYA

Leipzig'de işgal edilen binaların boşaltılmasına tepki

Leipzig'de yüksek kiraları protesto amacıyla işgal edilen iki binanın polis tarafından boşaltılmasının ardından izinsiz gösteriler düzenlendi. Polis, taş ve şişe atan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

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Almanya'nın Leipzig kentinde yüksek kiraları protesto amacıyla işgal edilen iki binanın polis tarafından boşaltılmasının ardından perşembe ve cuma akşamı kentte izinsiz protesto gösterileri düzenlendi. Kentin doğusunda ve Connewitz semtinde yaşanan olaylarda maskeli bazı göstericiler polise taş ve şişe attı.

Emniyet güçlerinden yapılan açıklamaya göre olaylar sırasında birçok polis hafif şekilde yaralanırken, pek çok otomobil hasar gördü. Göstericiler ateşe verdikleri çöp konteynerleriyle yolları kapattı. Polis de göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Leizig Polisi cuma günü kimsenin göz altına alınmadığını ancak olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Leipzig Büyükşehir Belediye Başkanı Burkhard Jung

Leipzig Büyükşehir Belediye Başkanı Burkhard Jung

Yaşam alanı böyle açılmaz"

Leipzig Büyükşehir Belediye Başkanı Burkhard Jung ise yaşananları sert bir dille eleştirdi. Jung, "Polise saldırarak ve barikat ateşe vererek yaşam alanı açılmaz" diye konuştu. Boş binaların işgal edilmesi ve şiddet olaylarının ödenebilir yaşam alanı tartışmalarında büyük bir gerilemeye neden olduğunu vurgulayan Jung, bu bağlamda öncelikle kaybedilen güvenin geri kazanılmasına çalışılması gerekeceğine işaret etti.

Yeşiller Partisi Milletvekili Monika Lazar da Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ödenebilir kiralarla ilgili tartışmalarda şiddetin bir çözüm olmadığını aksine ters etkiye neden olacağını belirtti.

Yeşiller Partisi'nin Leipzig bürosundan yapılan açıklamada ise polise taş atılması ve konteynerlerin ateşe verilmesi sert şekilde eleştirilirken, boş binaların işgal edilmesinin nedenleri ve taşkınlık olaylarının birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğine işaret edildi.

Cumartesi akşamı Connewitz semtinde yeni bir gösteri düzenlenmesi planlanıyor.

dpa / BW,ET

©Deutsche Welle Türkçe 

 

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