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Dinçer Güçyeter
Dinçer GüçyeterFotoğraf: Jan Woitas/dpa/picture alliance
EdebiyatAlmanya

Leipzig Kitap Fuarı'nda Dinçer Güçyeter'e ödül

20 dakika önce

Edebi eser alanındaki Leipzig Kitap Fuarı Ödülü, bu yıl bir Türk ailesinin göç hikayesini anlattığı kitabıyla Dinçer Güçyeter'e verildi.

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Leipzig Kitap Fuarı Ödülü'nün edebi eser alanındaki ödülüne, "Bizim Almanya Masalımız" (Unser Deutschlandmärchen) ismini taşıyan kitabıyla Türkiye kökenli Alman yazar Dinçer Güçyeter layık görüldü.

Fuar tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, Güçyeter'in eseriyle ilgili olarak, "Yazar, kitabında, kendi hayat hikayesinde rolü bulunan kadınların kaderini anlatan, güçlü renklere sahip bir aile portresi çizmektedir" denildi. Kitabın Almanya ile Türkiye arasında 1961'de varılan iş gücü anlaşmasına "yeni bir ışık tuttuğu" kaydedilen açıklamada, Güçyeter'in kitabı, "ana dil ve memleketin öfkeli bir arayışı" sözleriyle tasvir edildi.

Deutschland Leipziger Buchmesse 2023 - Verleihung des Buchpreises an Dinçer Güçyeter
Fotoğraf: Jan Woitas/dpa/picture alliance

Yazar, söz konusu kitabında, 1961'de varılan iş gücü anlaşmasıyla Almanya'ya gelen bir Türk ailesinin öyküsünü anlatıyor.

Fuarda, edebiyat ödülünün yanı sıra, kurgusal olmayan düzyazı/deneme ve çeviri alanları olmak üzere toplam üç dalda ödül veriliyor. Kurgusal olmayan düzyazı ödülüne bu yıl Regina Scheer, çeviri ödülüne ise Johanna Schwering layık görüldü.

60 bin euro değerinde olan Leipzig Kitap Fuarı Ödülü, 2005 yılından bu yana veriliyor.

DW,AFP / BÜ,EC

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