Le Pen ve Orban AP'de güçlerini birleştirdi

Marine Le Pen liderliğindeki aşırı sağcı Fransız partisi Ulusal Birlik (Rassemblement National) ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) partisi Avrupa Parlamentosundaki güçlerini birleştirdi. Böylece Haziran ayında kuruluşu ilan edilen "Avrupa İçin Yurtseverler" grubunda yer alan aşırı sağcı partilerin sayısı 12'ye, grubun parlamenter sayısı da 84'e yükseldi. Söz konusu partiler arasında Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders'in Özgürlük Partisi de bulunuyor. Gruba 28 yaşındaki Fransız parlamenter Jordan Bardella başkanlık edecek. Altı başkan yardımcısının belirlendiği grupta Fidesz partisinden Kinga Gal "ilk başkan yardımcısı" oldu.

Jordan Bardella Fotoğraf: Raphael Lafargue/abaca/picture alliance

Avrupa İçin Yurtseverler içinde yer alan diğer partiler ise Avusturya'dan Avusturya Özgürlük Partisi, Belçika'dan Flaman Çıkarı, Çekya'dan ANO2011, Danimarka'dan Danimarka Halk Partisi, Yunanistan'dan Aklın Sesi, İtalya'dan Lega, Letonya'dan Önce Letonya, Hollanda'dan Özgürlük Partisi, Portekiz'den "Yeter!" ve İspanya'dan Vox partisi oldu.

Avrupalı Fransız parlamenter Jordan Bardella konuyla ilgili basın toplantısında grubun "Avrupa ülkelerindeki kimliğine, egemenliğine ve özgürlüğüne değer veren on milyonlarca vatandaş için umudu temsil ettiğini" söyledi. Bardella "Kurumlarımızı geri almak ve politikaları ülkelerimizin ve halklarımızın çıkarı doğrultusunda yeniden düzenlemek için çalışacağız" diye konuştu.

Macar parlamenter Kinga Gal da seçmenlerin "Avrupa sınırlarının göçmenlerden daha iyi bir biçimde korunmasını" istediklerini belirtti. Gal vatandaşların "Avrupa işbirliğini desteklediklerini ancak yeterliliklerinin ötesinde davranan ve üye devletleri kendi politikalarını izlediği için cezalandıran bir Avrupa Birliği" istemediklerini ifade etti.

Avrupa İçin Yurtseverler parlamentodaki üçüncü büyük grup oldu. 720 sandalyeli Avrupa Parlamentosu'nda merkez sağ çizgideki Avrupa Halk Partisi 188 sandalyeyle ilk sırada bulunuyor. Sosyalistler ve Demokratlar grubu 136 sandalyeyle ikinci sırada geliyor.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin başkanlık ettiği Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformistler Partisinin de Avrupa İçin Yurtseverler gibi tam 84 sandalyesi bulunuyor.

Avrupa İçin Yurtseverler grubundaki altı başkan yardımcısından biri, eşcinsellerin "normal" olmadığını iddia eden bir kitap yazdıktan ve siyahi bir İtalyan voleybolcunun özelliklerinin "İtalyanlığı temsil etmediğini" söyledikten sonra Şubat ayında ordudan uzaklaştırılan İtalyan general Roberto Vannacci oldu.

Le Pen ve Orban Avrupa kamuoyunda sık sık Rusya ile olan mali ve siyasi bağları nedeniyle eleştiriliyor.

Alman Yeşiller partisinden Avrupa Parlamentosuna seçilen Terry Reintke yeni kurulan grubun adıyla ilgili olarak eleştirel bir açıklama yaptı. Reintke "Viktor Orban'ın partisinin Vladimir Putin'e verdiği desteği göz önünde bulundurarak, "Belki de partiye Rus Vatanseverler demeliler" dedi.

AP, AFP / EC, HT

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