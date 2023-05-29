Lavrov’dan "Tahıl anlaşması çökebilir" çıkışı

Rusya, Batı’yı Tahıl Koridoru Anlaşması’nın gerekliliklerini yerine getirmemekle eleştirdi, mutabakatın çökebileceği uyarısında bulundu.

Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus tahılı ve gübresinin ihracatı önündeki engeller kaldırılmadığı takdirde Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya piyasalarına taşınmasını sağlayan Tahıl Koridoru Anlaşması’nın çökebileceğini açıkladı.

Nairobi ziyareti sırasında açıklama yapan Lavrov, "Eğer her şey olduğu gibi kalırsa, ki öyle görünüyor, o zaman artık bu anlaşmanın işe yaramadığından yola çıkmak gerekecektir” dedi.

Geçen sene Temmuz ayında üzerinde mutabık kalınan anlaşma BM’nin üç yıl boyunca Rusya’nın tahıl ve gübre ihracatı önündeki engellerin kaldırılmasına destek olmasını öngörüyor. Bu mutabakat, Ukrayna tahılı ve gübresinin Karadeniz üzerinden güvenli bir şekilde dünya piyasalarına ulaştırılmasını öngören anlaşma ile aynı zamanda sağlanmıştı.

Rusya bu ay, tahıl anlaşmasının 17 Temmuz’a kadar uzatılmasını kabul etmiş, ancak bunun için kendi beklentilerinin karşılanmasını şart koşmuştu.

Reuters/ DA, EC

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