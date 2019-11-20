 Lavrov’dan Kürtlere ″ABD’ye güvenmeyin″ uyarısı | DÜNYA | DW | 26.11.2019

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DÜNYA

Lavrov’dan Kürtlere "ABD’ye güvenmeyin" uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, SDG’ye ABD’ye güvenmeme çağrısı yaptı. Lavrov ayrıca, Türkiye’nin Suriye’ye operasyonunu durduran mutabakata Kürtlerin uymadığını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG) ABD'nin desteğine güvenmemeleri yönünde uyardı.

Kürtlerin ABD desteğine bel bağlamalarının onlara iyi bir getirisi olmayacağını ifade eden Lavrov, Kürt grupların, Türkiye ile Rusya arasında varılan ve Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine operasyonunu durduran mutabakata bağlı kalmadığını dile getirdi.

Rus Dışişleri Bakanı ayrıca, Kürtlerin hala ABD’yle müttefikliklerini devam ettirmeye çalıştıklarını ve SDG’nin Şam ile diyalogtan kaçındığını belirtti. Diğer yandan Lavrov, Kürtlerin bölgedeki ateşkesi ihlal ettiği yönündeki iddiaları ise geri çevirdi.

Kürtlere "Suriye Ordusu’na katılın" çağrısı

Rusya’dan Pazartesi günü de SDG’ye "bir an önce Suriye ordusuna katılma" çağrısı gelmişti. Çağrıyı yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov , "Ne kadar hızlı olursa o kadar iyi olur" diyerek Kürtler ve Suriye hükümeti arasında diyalog sağlanması için Rusya’nın yardıma hazır olduğunu söylemişti.

SDG’nin daha önce Şam’dan gelen benzer çağrıları özel statü ve orduda yeniden yapılanma talebiyle geri çeviren SDG ile Suriye hükümeti arasında Türkiye’nin 9 Ekim’de başlattığı Barış Pınarı Operasyonu nedeniyle bir yakınlaşma olmuştu.

Rusya'nın da yardımıyla Kürt birlikleri ikna etmeye çalıştıklarını söyleyen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, "ABD'nin Suriye’deki aktif silahlı gruplara uyguladığı baskı" nedeniyle Kürtlerle görüşmelerde "bazen ilerleme bazen de gerileme" kaydedildiğini ifade etmişti.

DW, AFP / SÖ,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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