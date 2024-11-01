Lavrov'dan Ankara'ya Ukrayna sitemi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ankara'nın Ukrayna savaşına ilişkin arabuluculuk girişimleri, BRICS'e üyelik talebi ve Türkiye-Suriye normalleşme girişimleri hakkında sitem ve kinaye içeren açıklamalarda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk rolü üstlenme isteğini değerlendirirken, "Türk silahları Rus askerleri ve sivilleri öldürmek için kullanılıyor" sözleriyle Ankara-Kiev arasındaki askeri işbirliğinden duydukları rahatsızlığa işaret etti.

Sergey Lavrov, Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabalarını takdir ettiklerini söylemekle birlikte, mevcut gelişmeler nedeniyle Türkiye de dahil herhangi bir ülkenin arabuluculuk çabalarının başarıya ulaşmasının "pek mümkün görünmediğini" kaydetti, ayrıca Ankara-Kiev arasındaki askeri ve teknik işbirliğinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Lavrov, "Türk silahları, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Rus askeri personelini ve sivil vatandaşları öldürmek için kullanılıyor. Türk yönetiminin arabuluculuk hizmetleri sağlamaya hazır olduğuna ilişkin açıklamaları göz önüne alındığında, bu durumun şaşkınlık yaratmaması mümkün değildir" dedi.

BRICS'e üyelik talebine imalı yanıt

Rusya Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'nin BRICS'e üyelik talebine ilişkin değerlendirmeleri de dikkat çekti.

Sergey Lavrov, Türkiye'nin gösterdiği ilgiyi memnuniyetle karşıladıklarını ifade etmekle birlikte, "BRICS'in, çok taraflı ilkeleri güçlendirmeye odaklanan, egemen bir dış politika izleyen ve tek taraflı yaptırımlara katılmayan ülkeler başta olmak üzere Küresel Çoğunluk ülkeleriyle bağlarını genişletmesinden yanayız" dedi.

Lavrov'un "egemen bir dış politika" ve "tek taraflı yaptırımlara katılmayan ülkeler" vurgusu yapması dikkat çekti. Türkiye NATO üyesi ve özellikle son dönemde Batılı müttefiklerinin Rusya'yı hedef alan yaptırımlara uymaya başladığı belirtiliyor.

Rus bakan da zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ile Sinop'da nükleer santral için adımlar atılabileceği açıklamasını değerlendirirken yaptırımlar kaynaklı sorunlara dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazan’da düzenlenen BRICS zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko/AP/picture alliance

Türk hükümetinin, bu santralin inşaat projesinin nasıl, hangi temelde ve kimin katkılarıyla gerçekleştirileceğine karar vermesi gerektiğini söyleyen Lavrov, "ABD, Rusya ile ticaret yapmaya ilgi duyan yabancı ortakların imkânlarını kısıtlamaya çalışıyor. Ne yazık ki Türkiye de bir istisna değil. Pratik işbirliğimizin perspektifleri, uzmanların yakın gelecekte karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler bulup bulamayacağına bağlıdır" dedi.

Lavrov'dan Erdoğan'ın destek talebine yanıt

Bu arada Lavrov, Ankara'nın girişimleri üzerine Türkiye ile Suriye arasında başlatılan ancak ilerleme kaydedilemeyen "normalleşme sürecine" ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Suriye'de sürdürülebilir istikrar ve Ortadoğu'da güvenliğin güçlendirilmesi bakımında Ankara ile Şam arasındaki normalleşmeye önem verdiklerini ve iki taraf arasındaki ihtilafların ortadan kaldırılması için çaba sarf ettiklerini anlatan Lavrov, "Şam ve Ankara'nın pozisyonlarında ortaya çıkan görüş ayrılıkları müzakere sürecinin duraklamasına neden oldu" dedi.

Her iki başkentte diyaloğun yeniden başlatılmasına ciddi ilgi duyulduğuna dair sinyaller geldiği takdirde müzakere sürecinin yeniden başlatılmasını aktif bir şekilde teşvik edeceklerini söyleyen Sergey Lavrov, müzakerelerin çıkmaza girmesine yol açan görüş ayrılıklarını şu ifadelerle aktardı:

"Suriye hükümeti, öncelikle Türk askeri birliklerinin Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarından çekilmesi konusuna netlik kazandırılması gerektiğinde ısrar ediyor. Türkiye, prensip olarak Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını teyit ediyor ancak birliklerin çekilmesi konusunu daha sonra ele almayı teklif ediyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazan'da görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ikna edilmesi için destek talep ettiğini açıklamıştı.

"Bölgemiz bir ateş çemberine dönmüş durumda ve her geçen gün maalesef bu çember daralıyor. Suriye yönetiminin Türkiye ile samimi ve gerçekçi bir normalleşmenin kendilerine sağlayacağı faydaları anlayarak adımlarını ona göre atması temel beklentimizdir" sözlerini kaydeden Erdoğan, "Sayın Putin'e, Beşar Esad'ın bizim çağrımıza vereceği cevabın temini noktasında bir adım atması çağrımız oldu. Sayın Putin, Esad'a bu adımı atması için herhangi bir çağrıda bulunur mu? Onu da zamana bırakıyoruz" demişti.

Reuters, DW/ DA, EC

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