Lavrov'dan Alman hükümetine "hırsız takımı" benzetmesi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, değeri 720 milyon euroyu aşan Rus mal varlığına el koymayı planlayan Alman hükümeti için "hırsız takımı" ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın yaklaşık 720 milyon euro değerindeki Rus mal varlığına el koyma planlarını sert bir dille eleştirdi.

Çarşamba günü Tunus'ta katıldığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, Almanya'nın siyasi liderleri hakkında "hırsız takımı" benzetmesini yaptı.

Almanya'da Federal Başsavcılık, Çarşamba günü, 720 milyon euroyu aşkın değere sahip, hâlihazırda dondurulmuş olan Rus mal varlığına el konulmasının planlandığını açıklamıştı. Yayımlanan açıklamada, 7 Temmuz'da, Moskova merkezli finans kuruluşu National Settlement Depository'nin (NSD) Frankfurt'taki bir bankada bulunan hesap bakiyesine el konulması isteğinin, Frankfurt Yüksek Bölge Mahkemesi'ne iletildiği kaydedilmişti. Söz konusu kararın, kuruluşun, 2022'de AB yaptırımlarını ihlal etmeye yönelik şüpheli bir girişimde bulunmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Moskova Borsası'na ait NSD'nin, Rus finans sistemi ile uluslararası pazarlar arasında önemli bir rol oynadığı belirtiliyor.

Lavrov, Tunus'a geçmeden önce, 6'ncı Arap Birliği-Rusya İşbirliği Forumu'na katılmak üzere Çarşamba günü Fas'a gitmişti. Lavrov, Marakeş'te, Faslı ve Mısırlı mevkidaşları Nasser Bourita ve Samih Şukri ile temaslarda bulunmuştu. Düzenlenen basın toplantısında Lavrov, mevkidaşları ile, Rusya ile Arap dünyası arasındaki işbirliğini daha da güçlendirme yönünde mutabık kaldıklarını ifade etmişti.

DW, Reuters / BÜ, BK

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