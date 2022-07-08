"Tahıl konusunda Türkiye ve Ukrayna ile görüşmeye hazırız"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, konuşmasını yaptıktan sonra G20 zirvesininin yapıldığı salonu terk etti. Lavrov tahıl ihracatı sorununda Ukrayna ve Türkiye ile müzakerelere açık olduklarını söyledi.

G20 Dışişleri bakanları toplantısına katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, konuşmasını bitirdikten sonra zirvenin yapıldığı salonu terk etti.

Endonezya'nın Bali adasındaki Mulia Oteli'nde düzenlenen zirvede Cuma günü bir konuşma yapan Lavrov, Batı'yı Ukrayna'da barışçıl çözüme geçişi engellemekle suçladı. Lavrov konuşması bittikten sonra diğer konuşmaları dinlemeden salonu terk etti.

Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ukrayna'nın sahada savaşı kazanması için çaba gösterdiğini savunan Lavrov, "O zaman da herhalde bizim Batı ile konuşacak bir şeyimiz olamaz" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı'nın konuşmasını dinlemedi

Delegasyon çevrelerinden alınan bilgilere göre Lavrov'un hemen ardından konuşma sıralamasında G7 dönem başkanı Almanya'nın Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock vardı. Lavrov'un bu konuşmayı dinlemeden salonu terk ettiği belirtiliyor. Baerbock, Bali'ye vardıktan sonra yaptığı açıklamada, "(Rusya tarafından) uluslararası devletler hukukunun ihlal edilmesini kabul etmeyeceklerini anlatan son derece net ifadelerde bulunacağını" söylemişti.

Sabah oturumlarına katılan Lavrov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın konuştuğu dışişleri bakanları toplantısına da katılmadı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada Lavrov'un sadece ikili görüşmelerde bulunacağını bildirerek, "Lavrov halen ikili görüşmelerde bulunuyor, ardından basına açıklama yapacak ve ayrılacak" dedi. Lavrov'un zirvenin resmi yemeğine de katılmadığı belirtiliyor.

Endonezya'daki G20 dışişleri bakanları zirvesi Fotoğraf: Dita Alangkara/AP/picture alliance

Suudi Arabistan ile Meksika delegasyonu arasında oturdu

Lavrov'un salonda Suudi Arabistan ve Meksika temsilcileri arasında ABD ve Avrupa ülkeleri temsilcilerinden olabildiğince uzakta oturduğu belirtiliyor. Batı'nın Ukrayna'yı kendi mücadeleleri için "bir silah olarak kullandığını" söyleyen Lavrov, Batı ülkelerinin Rusya'yı Ukrayna'daki durumda "saldırgan" ya da "işgalci” olarak nitelediğini ancak Moskova'nın gerekçelerini görmezden geldiğini belirtti. "Herkes bize bu operasyonu bitirme çağrısı yaptı" diyen Lavrov, G20'ye ev sahipliği yapan Endonezya'yı da ülkelerin egemenlik haklarına saygı gösteren "sorumluluk sahibi bir ülke" olarak övdü.

Lavrov'un zirveye katılması, 15 ve 16 Kasım tarihlerinde yine Bali'de yapılacak G20 liderler zirvesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılabileceği yönünde bir işaret olarak yorumlanmıştı. Birçok ülke Putin'in katılması halinde zirveye katılmayı yeniden gözden geçirecekleri yönünde işaretler vermişti.

Endonezya'nın dönem başkanlığını yaptığı G20 ülkeleri, Almanya, ABD, AB, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Endonezya'dan oluşuyor.

Lavrov'dan tahıl koridoru önerisi

Lavrov zirvede Ukrayna'dan tahıl ihracatı sorununa ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Rusya'nın konuyla ilgili olarak Ukrayna ve Türkiye ile müzakerelere açık olduğunu belirten Lavrov, bir tahıl koridoru oluşturma önerisinde bulundu. "Ukrayna limanlarındaki blokajı sona erdirmeli, mayından arındırmalı ya da mayın tarlalarından geçişe izin vermeli" diyen Lavrov, Ukrayna egemenlik sahası dışında da Rusya ve Türkiye'nin yük gemilerinin güvenliğini Akdeniz'e geçene kadar sağlaması gerektiğini belirtti.

Lavrov Rusya'nın Ukrayna'nın buğday ihracatına engel olduğu ve küresel gıda güvenliğine zarar verdiği yönündeki suçlamaları da reddetti. Ukrayna tahılının tedariğin sadece yüzde birini oluşturduğunu söyleyen Lavrov, Rusya'nın Batı'nın yaptırımları nedeniyle kendi tahılını ihraç edemediğini belirtti. Lavrov ayrıca, Rus gemilerinin güvenliğinin sağlanamadığına ve gemilerin yabancı limanlara yanaşamadığına dikkat çekti.

dpa,Reuters / EC,ET