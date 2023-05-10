Rusya'dan Suriye ile Türkiye arasında yol haritası önerisi

Rusya, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için bir yol haritası çıkartılması önerisinde bulundu.

Türkiye, Suriye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarını bir araya getiren Dörtlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın basına açık kısmında açılış konuşmasını Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptı.

Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi için bir yol haritası hazırlanması gerektiğini söyleyen Lavrov "Görevimiz daha ileri gelişmeler için ana hatları belirlemek" dedi. Lavrov "Bugün yapacağımız müzakerelerden çıkabilecek en iyi sonuç, bir dahaki Dörtlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na kadar Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için bir yol haritası taslak metnini hazırlayacak uzmanların görevlendirilmesi olacaktır" diye konuştu. Lavrov hazırlanacak teklifin ardından Rusya, İran, Suriye ve Türkiye hükümet ve devlet başkanlarına sunulabileceğini belirtti.

Lavrov, kesilen nakliye ve lojistik hatlarının onarılması konusunda Suriye ile Türkiye'nin müzakerelere başlaması ve "engel olmaksızın ticari ve ekonomik işbirliğini yeniden hayata geçirmesi" gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Fotoğraf: Russian Foreign Ministry via REUTERS

Seçim mesajı

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine de değinen Lavrov seçimlerin adil ve şeffaf bir biçimde yapılacağından emin olduğunu söyledi. "Türk mevkidaşlarıma başarılı bir genel seçim diliyorum" diyen Lavrov "Seçimlerin adil ve şeffaf olacağından, Türk milletinin iradesini herhangi bir dış müdahale olmadan ifade etmesine imkan sağlayacağından eminim" dedi.

İran, Rusya, Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakanları Fotoğraf: Russian Foreign Ministry via REUTERS

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad, Suriye'de savaşın başladığı 2011 yılından bu yana dışişleri bakanları düzeyinde ilk kez resmi görüşme için bugün Moskova'da bir araya geldi.

Toplantıda ilişkilerin normalleştirilmesinin yanı sıra Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 3,7 milyon Suriyeli mültecinin ülkelerine gönüllü geri dönmeleri konusunun da ele alınacağı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde konuyla ilgili yer alan açıklamada "Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulması, terörle mücadele, siyasi süreç, sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşleri de dahil olmak üzere insani konuların ele alınması planlanmaktadır" denildi.

AFP / EC, JD

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