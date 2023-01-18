Lavrov'dan Türkiye ve Suriye ile üçlü görüşme açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye ve Suriye Dışişleri Bakanlarıyla üçlü görüşme gerçekleştirileceğini açıkladı. Lavrov, en büyük ihtilaf meselesinin İdlib olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdat'ın Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini ele almak üzere üçlü bir görüşme gerçekleştireceklerini açıkladı. Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında "Bildiğiniz gibi Türkiye Şam'la ilişkilerini normalleştirme girişiminde bulundu" diyen Lavrov, Rusya'dan iki komşu ülke arasında aracılık talep edildiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı, ihtilaflı konuların başında İdlib'in geldiğini belirterek Ankara'nın bölgedeki Türkiye yanlısı grupları Şam'ın ve Moskova'nın terörist olarak kategorize ettiği El Nusra'dan ayırması gerektiğini söyledi. Lavrov, Halep bölgesindeki Türk-Rus ortak devriyelerinin de şu ana kadar işe yaramadığını ifade etti.

Lavrov: Batı'dan gelebilecek ciddi önerileri değerlendiririz

Lavrov, Ukrayna'da devam eden savaşa ilişkin açıklamalarda da bulundu. Batı'nın Moskova'ya karşı yürüttüğü "hibrid savaşa" rağmen Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerine ulaşacağını söyleyen Bakan, "özel askeri operasyonun" hedeflerinin Rusya'nın "temel meşru çıkarlarına" göre belirlendiğini savundu. Ukrayna'daki Rusların haklarının korunduğundan emin olmak istediklerini vurgulayan Lavrov, ''Ukrayna'da Rusya'ya tehdit oluşturacak hiçbir askeri altyapı bulunmamalıdır'' diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Moskova'nın Ukrayna topraklarından tamamen çekilmesi ve Kiev'e savaş tazminatı ödemesi talebine ise Ukrayna lideriyle herhangi bir müzakerenin olamayacağı sözleriyle yanıt verdi.

Batı'yı tüm kararları Ukrayna adına almakla itham eden Lavrov, Rusya'nın Batı'dan çatışmayı sonlandırmaya yönelik gelecek her türlü girişimi ciddi biçimde değerlendirmeye hazır olduğunu, ancak henüz ciddi bir öneri görmediklerini sözlerine ekledi.

Hitler karşılaştırması

Lavrov'un açıklamalarında ABD'yi de eleştirdi. Washington'ı "Adolf Hitler ve Napolyon Bonapart" ile karşılaştıran Dışişleri Bakanı, bu ülkenin "Rusya'yı bitirmek için Avrupa'yı boyunduruk altına almaya" çalıştığını savundu. Lavrov, "aynı Hitler'in Yahudi meselesine nihai bir çözüm istemesi gibi Batılı politikacılar da şimdi açık açık Rusya'nın stratejik bir bozguna uğratılması gerektiğini söylüyor" ifadelerini kullandı.

"Nihai çözüm", Nasyonal Sosyalistlerin Yahudilerin ve diğer azınlık mensubu altı milyon insanın sistematik olarak öldürülmesine yol açan soykırım planıydı. Lavrov, daha önce de Hitler'in "Yahudi kanı" taşıdığını söylemiş, Bakanın bu sözleri İsrail'de öfkeli protestolara yol açmıştı.

Reuters,AP,dpa/SÖ,JD