 Lavrov: Türk askeri barış gücünde yer almayacak | DÜNYA | DW | 12.11.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Lavrov: Türk askeri barış gücünde yer almayacak

Dağlık Karabağ anlaşması çerçevesinde oluşturulacak barış gücü konusunda Ankara ve Moskova'dan çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin gözlem misyonunda yer alacağını açıkladı.

default

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında varılan anlaşma uyarınca bölgeye konuşlandırılacak barış gücüyle ilgili Ankara ve Moskova'dan çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Önerdiğimiz linkler

Ermenistan’da Dağlık Karabağ için ilan edilen ateşkes anlaşmasını protesto eden binlerce kişi, Başbakan Nikol Paşinyan’a istifa çağrısı yaptı. Polis göstericilere müdahale etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptıkları telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ'daki son durumu görüştü.

Kremlin, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşma gereği Dağlık Karabağ'da Rus barış gücü askerleri dışında asker konuşlandırılmayacağını açıkladı.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Karabağ'da çatışmaların durmasını ve Rus barış gücü askerlerinin bölgeye konuşlandırılmasını öngören anlaşmaya imza attı. Anlaşmayı protesto eden Ermeni göstericiler meclisi bastı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ'a Türk barış gücü birlikleri gönderilmeyeceğini belirterek "Türkiye'nin Azerbaycan topraklarında oluşturulacak merkezde barış gücü misyonunu gözleme görevi yürüteceğini" kaydetti.

Türk Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Perşembe günü yaptığı açıklamada "Türkiye'nin anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere ortak barış gücünde yer alacağını" bildirmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Bakü'de yaptığı açıklamada "Rusya ile ortak gözlem merkezi kurulması konusunda mutabakata vardık" diyerek merkezin çalışma detaylarının Cuma günü Rusya'dan Ankara'ya gelecek heyetle ele alınacağını kaydetti.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşmada Türkiye'nin barış gücü ya da gözlem misyonuna dahil olacağına dair bir madde yer almıyor. Anlaşmanın imzalanmasının ardından bir açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, barış gücüne Türkiye'nin de dahil olacağını söylemiş, ancak Kremlin'den yapılan açıklamalarda Türkiye'nin barış gücünde yer almadığı vurgulanmıştı. Anlaşmayla oluşturulan barış gücünde bin 960 Rus askeri personel yer alacak.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Perşembe günü yaptığı açıklamada ayrıca Minsk grubuna Rusya ile birlikte eş başkanlık eden ABD ve Fransa'dan diplomatların da "yakın bir zamanda" Dağlık Karabağ konusunu görüşmek üzere Moskova'ya geleceklerini duyurdu.

dpa/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Armenien Proteste gegen den Ministerpräsident Nikol Paschinjan

Ermenistan'da binlerce kişi Dağlık Karabağ anlaşmasını protesto etti 11.11.2020

Ermenistan’da Dağlık Karabağ için ilan edilen ateşkes anlaşmasını protesto eden binlerce kişi, Başbakan Nikol Paşinyan’a istifa çağrısı yaptı. Polis göstericilere müdahale etti.

Konflikt in Berg-Karabach

Kremlin: Dağlık Karabağ'da Türk barış gücü askeri olmayacak 10.11.2020

Kremlin, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşma gereği Dağlık Karabağ'da Rus barış gücü askerleri dışında asker konuşlandırılmayacağını açıkladı.

Bergkarabach Armenien und Aserbaidschan im Krieg um die umstrittene Region Berg-Karabach

Dağlık Karabağ'da üçlü anlaşma 10.11.2020

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Karabağ'da çatışmaların durmasını ve Rus barış gücü askerlerinin bölgeye konuşlandırılmasını öngören anlaşmaya imza attı. Anlaşmayı protesto eden Ermeni göstericiler meclisi bastı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Arşiv - Libya'nın liman kentlerinden Bingazi (22.06.2020)

Tunus'taki Libya görüşmelerinde uzlaşma

Libya’da istikrarın yeniden sağlanması için Tunus’ta yapılan görüşmelerde 18 ay içinde seçimlerin yapılması konusunda mutabakata varıldı.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  