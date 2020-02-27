 Lavrov: Suriye ordusunun ihlallere yanıt hakkı var | DÜNYA | DW | 28.02.2020

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DÜNYA

Lavrov: Suriye ordusunun ihlallere yanıt hakkı var

İdlib'deki saldırı sonrasında telefonla görüşen Putin ve Erdoğan'ın ek önlemlerin gerekliliği konusunda anlaştığı bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanı ise Türkiye'nin askerlerin konumunu Rusya'ya bildirmediğini yineledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Rusya, Erdoğan ve Putin'in İdlib'deki çatışmaları "ciddi endişe kaynağı" olarak gördüğünü açıkladı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde iki liderin İdlib'deki gerlimin azaltılması ve Suriye'nin kuzeyinde durumun normale dönmesi için ek önlemler alınması gerekliliği konusunda mutabık kaldığı" belirtildi.

Telefon görüşmesinde, "Putin ve Erdoğan'ın İdlib'de tırmanan gerilimden ciddi endişe duydukları ve yakın gelecekte bir zirve toplantısı gerçekleştirme imkanını değerlendirdikleri" kaydedildi.

Lavrov: Suriye ordusunun ihallere yanıt verme hakkı var

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da iki liderin telefon görüşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada görüşmede 2018 Eylül ayında Türkiye ile Rusya arasında imzalanan Soçi mutabakatına odaklanıldığını belirterek "Ayrıntılı bir görüşmeydi.  İdlib'le ilgili anlaşmaların uygulanması için elden gelen her şeyin yapılmasının gerekliliği üzerinde duruldu" dedi.

Bu hedeflerin hayata geçirilmeye başlanması gerektiğini vurgulayan Lavrov, "Yarım yıl boyunca hiçbir şey yapılmadı. Suriye ordusunun süregelen ihlallere yanıt verme hakkı vardır" diye konuştu.

"Bize bilgi verilmedi"

Türkiye'nin İdlib'deki birliklerinin konumuna dair Moskova'ya günlük bilgilendirmeler yaptığını ve kendilerinin bu bilgileri Suriye hükümetine ilettiklerini belirten Lavrov, "Ancak son vakada Türkiye askerlerinin nerede olduğuna dair Rusya'yı bilgilendirmedi. Türk askerleri teröristlerin arasındaydı. Durum anlaşılır anlaşılmaz Suriye rejiminden askeri operasyona ara vermesini, yaralı ve ölen askerlerin Türk topraklarına tahliyesini sağlamak için gereken herşeyi yapmasını istedik" diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı, Rusya'nın bölgedeki Türk askerlerinin güvenliğinin iyileştirilmesi için yardımcı olmaya hazır olduğunu da kaydetti.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise saldırının Rusya ile koordinasyona rağmen gerçekleştiğini belirtmişti.

Öte yandan İdlib'deki gelişmeleri görüşmek ve Rusya-Türkiye arasındaki koordinasyonu artırmak amacıyla Ankara'da bulunan Rus heyetinin Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmeleri bugün de devam ediyor.

rtr,MK/BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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