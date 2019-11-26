 Lavrov: Kürt sorunu tüm bölge ülkeleri için bir ″bomba″ | DÜNYA | DW | 06.12.2019

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DÜNYA

Lavrov: Kürt sorunu tüm bölge ülkeleri için bir "bomba"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir konferansta yaptığı açıklamada "Kürt sorunu bölgedeki tüm ülkeler için gerçekten bir bomba" dedi. Lavrov Suriyeli Kürtlere Suriye rejimiyle diyalog çağrısı yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov İtalya'da yaptığı açıklamada Suriyeli Kürtlere Suriye rejimiyle diyalog kurma çağrısı yaptı. Roma'da düzenlenen Akdeniz Diyalogları MED 2019 dış politika konferansında konuşan Lavrov "Kürt sorunu bölgedeki tüm ülkeler için gerçekten bir bomba" diye konuştu. Rus bakan, Moskova'nın İran ve Türkiye ile birlikte Suriye'deki gerilimi düşürmek için başlatılan Astana sürecine olan desteğini de tekrar ifade etti.

Lavrov konuşmasında ABD'nin yeni füzeler konuşlandırması halinde Rusya'nın bunu yanıtsız bırakmayacağını da belirtti. "Bir ayna tepkisi vereceğiz" diyen Lavrov "Her adıma Rusya'dan tepki verilecek" dedi.

ABD Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile imzaladığı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan Ağustos 2019'da çekilmiş, Washington ardından Asya'ya füze konuşlandırmayı planladığını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Lavrov'un gelecek hafta Washington'da ABD Başkanı Donald Trump tarafından kabul edileceğini söyledi. Buluşmanın 10 Aralık tarihinde gerçekleşmesinin planlandığını söyleyen Zaharova görüşmeye ilişkin detay vermedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, daha önce Mayıs 2017'de Washington'a bir ziyaret düzenlemişti.

Reuters, dpa / EC

©Deutsche Welle Türkçe

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