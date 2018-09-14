 Lavrov: İdlib′de insani koridor oluşturacağız | AVRUPA | DW | 14.09.2018

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AVRUPA

Lavrov: İdlib'de insani koridor oluşturacağız

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Berlin'deki temaslarında İdlib'de olası bir harekatta "insani koridor" oluşturulacağını belirtti. Alman mevkidaşı Maas ise Rusya'ya İdlib'e yönelik harekatın engellemesi çağrısı yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (sol) ile Almanya Dışişleri Bakanu Heiko Maas Berlin'de ortak basın toplantısı düzenledi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (sol) ile Almanya Dışişleri Bakanu Heiko Maas Berlin'de ortak basın toplantısı düzenledi

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Berlin'de bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Esad rejiminin askeri bir harekata hazırlandığı İdlib'de sivillerin durumu konusunda endişelendiklerini belirterek, bölgede "insani koridor" oluşturulacağını ifade etti.

Berlin’de bir araya geldikten sonra ortak basın toplantısı düzenleyen Alman ve Rus dışişleri bakanlarının ana gündem maddesi Suriye’nin kuzeybatısında yer alan İdlib’e olası askeri operasyondu. Basın toplantısında konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Rus mevkidaşı Lavrov’a Suriye’nin İdlib’de geniş çaplı askeri bir operasyonu engellemesi yönünde çağrıda bulundu.

Yaklaşık 3 milyon insanın yaşadığı İdlib’e olası bir saldırının “binlerce insanın hayatına mal olacağını” belirten Maas, “yeni bir insani felaketin” önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizdi. Silahlı muhalifler ile radikal grupların elinde olan ve Beşar Esad rejiminin geri almak istediği İdlib’de “terör örgütlerine” karşı harekete geçmenin “doğal” bir davranış olacağını belirten Almanya Dışişleri Bakanı, “İdlib ve çevresindeki suçsuz insanların” korunması gerektiğini söyledi.

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“Önemli partner” Almanya

Şam rejiminin İdlib’de sivillere karşı kimyasal silah kullanacağı endişelerine de değinen Maas, Almanya’nın, Suriye’de rejimin kimyasal silah kullanmaması için Rusya’nın Esad’a gerekli baskıyı uygulamasını beklediğini ifade etti.

Basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Almanya için “önemli partner” kelimesini kullanarak Maas ile yaptıkları görüşmenin ana gündem maddesinin Suriye ve özellikle İdlib olduğunu belirtti. Lavrov, Suriye’deki amaçlarının teröristleri bertaraf etmek olduğunu belirtti. “Hedefimiz her şeyden öte terör örgütlerini bertaraf etmek” diyen Lavrov, bir yandan da sivil halka yönelik oluşan riski en aza indirgemeye çalıştıklarını ifade etti. 

Lavrov ayrıca, 2011’den bu yana devam eden savaş nedeniyle farklı ülkelere göç etmek zorunda kalmış mültecilerin ülkelerine geri dönmeleri için Moskova’nın Şam ile birlikte çalıştığını belirtti.

Lavrov: Sivillerin zarar görmemesi için her şeyi yapıyoruz

Basın toplantısından birkaç saat önce Berlin’de bir forumda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye ordusunun İdlib’e büyük bir operasyon hazırlığında olmadığını belirterek, Moskova’nın sivilleri korumak için ellerinden geleni yapacağını aktardı. “Şu anda Suriye ordusunun Rusya’nın desteğiyle bir harekata başlayacağı şeklinde sunulan durum gerçeklerin adil bir temsili değil” diye Lavrov, Suriye ordusuyla Rusya’nın “İdlib bölgesinden gelen saldırılara” karşılık verdiğini belirtti.

Bölgedeki sivillerin durumları konusunda da endişe duyduklarını ifade eden Lavrov, “Bu konularla ilgileneceğiz, insani koridorlar oluşturacağız, ateşkes bölgeleri kuracağız ve sivil nüfusun zarar görmemesi için her şeyi yapıyoruz” dedi. Kimyasal silah tartışmalarına da yanıt veren Lavrov, Suriye rejiminin İdlib’de kimyasal silah kullanacağına dair “herhangi bir delilin olmadığını” belirtti.

Esad yönetimi, İdlib'e geniş çaplı harekat düzenlemek için hazırlanıyor. Rusya ve Suriye, geçen haftadan bu yana İdlib ili ve İdlib’in güneyindeki Hama ilini bombalıyor. Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre bu saldırılar nedeniyle yaklaşık 39 bin kişi yerlerinden oldu.

dpa,AP,rtr,AFP/DÇÜ,BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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