Lavrov: HTŞ'yi kimin desteklediği konusunda bilgimiz var

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türk ve İranlı mevkidaşlarıyla Doha'da Suriye'deki durumu ele alacaklarını söyledi. Lavrov, muhalifleri kimin desteklediği konusunda "bazı bilgileri olduğunu" belirtti ancak detay vermedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk ve İranlı mevkidaşlarıyla Doha'da yapacağı Suriye konulu toplantı öncesinde ABD'li siyasi tolkşov sunucusu Tucker Carlson'a mülakat verdi.

Lavrov, daha önce yapılan anlaşmaların Türkiye'ye İdlib'deki durumu kontrol altına alma ödevi verdiğini söyledi, Doha'daki toplantıda durumu netleştirmeyi umduklarını ifade etti. Halep'e yönelik saldırının başlamasının ardından Türkiye ve İran dışişleri bakanları Hakan Fidan ve Abbas Erakçi ile bir telefon görüşmesi yaptığını ve bir araya gelmeyi kararlaştırdıklarını belirtti.

Rus Bakan, "Umarım Doha'da bir araya geleceğiz. İdlib bölgesiyle ilgili anlaşmaların sıkı şekilde uygulanması için gerekenleri tartışacağız çünkü teröristlerin Halep'e doğru harekete geçtikleri yer İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ydi" dedi.

Geçmişte yapılan anlaşmaların bu bölgede sorumluluğu Türkiye'ye bıraktığını hatırlatan Lavrov şöyle konuştu:

"2019 ve 2020'de varılan anlaşmalar, Türk dostlarımızın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde durumu kontrol etmelerini ve Heyet Tahrir Şam'ı terörist olmayan ve Türkiye ile işbirliği yapan muhalefetten ayırmalarını öngörüyordu. Bir diğer anlaşma ise Şam'dan Halep'e uzanan M5 güzergâhının açılmasıydı, ancak şimdi burası da tamamen teröristlerin kontrolünde."

Lavrov üç ülkenin dışişleri bakanları olarak bu konuyu ele almayı planladıklarını ayrıca Rusya, İran ve Türkiye'den askeri yetkililerin halihazırda birbirleriyle iletişim halinde olduğunu belirtti.

Silahlı muhalifler Hama kırsalında rejime ait bir tank üzerinde Fotoğraf: Ghaith Alsayed/AP/picture alliance

Lavrov: İsrail dikkat dağıtmak istiyor olabilir

Carlson'ın terör örgütü Heyet Tahrir Şam (HTŞ) militanlarını kimin desteklediği sorusuna Lavrov, "Bazı bilgilerimiz var. Ortaklarımızla bu gruplara silah ve finansman sağlama kanallarını kesmenin yollarını ele alacağız" yanıtını verdi.

Bakan Suriye'deki karışıklığın arkasında ABD ve İngiltere'nin olabileceğini ayrıca İsrail'in de bundan fayda sağladığını iddia etti. "Bazıları Gazze bu kadar gündemde olmasın diye İsrail'in durumu kötüleştirdiğini söylüyor. Karışık bir oyun, çok fazla aktör dahil oldu" dedi.

Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarının 7 Aralık'ta Astana formatı kapsamında Doha'da bir araya gelmeleri bekleniyor. Bakanların, aynı tarihte düzenlenen 22. Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'ın başkentinde olmaları planlanmıştı. Türkiye, Rusya ve İran'ın katılımıyla Suriye konulu ilk üçlü zirve 23 Ocak 2017'de Kazakistan'ın Astana kentinde yapılmıştı, bu nedenle izleyen toplantılar da "Astana formatı" olarak adlandırıldı.

Halep'in ardından daha güneydeki Hama kentini de ele geçiren muhalifler, başkent Şam'a giden yol üzerindeki son büyük yerleşim yeri Humus'a doğru ilerleyişini sürdürüyor. Amerikan CNN yayınına katılan HTŞ lideri Ebu Muhammed Colani hedeflerinin "Beşar Esad yönetimini devirmek olduğunu" söyledi.

DW,AFP / MUK,EC

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