Lavrov: Avrupa'ya tavrımız sertleşebilir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Salı günü yayınlanan röportajında Avrupa ve Çin ile olan ilişkileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Argumenty i Fakty isimli Rus haber sitesine açıklamalarda bulunan Lavrov, Avrupa Birliği’nin (AB) Moskova ile kötü ilişkisinin, AB’nin Ukrayna’daki “suçlu rejime” silah yardımı sağladığı için kendi hatası olduğunu belirtti. Lavrov konuya ilişkin, “AB, Rusya’yı kaybetti. Ancak bu onların hatası. AB üye ülkeleri ve AB liderleri, kendi tabirleriyle Rusya'ya stratejik bir kayıp yaşatılması gerektiğini açıkça söylüyor” dedi.

Lavrov, AB'nin Moskova'ya "düşmanca tavrının ve duruşunun” anlamının “AB’nin Rusya’yı kaybetmiş olması” olduğunu söyledi ve "Rusya'nın ulusal çıkarları ve diplomasideki mütekabiliyet prensibi gereğince, gerekirse Rusya Avrupa ile daha sert bir tavırla mücadele eder” ifadelerine yer verdi.

Lavrov'un bu açıklaması, Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü'nün (NATO) resmi olarak 31'inci üyesi olacağı günün sabahında geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından Mayıs ayında NATO'ya üyelik için başvuran, aylar süren görüşmelerin ardından Türkiye'den de onay alan Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğinin Salı günü gerçekleşeceğini söylemişti. Bu adım, Batı ile Rusya’nın arasındaki gerilimi daha da tırmandırıyor.

"Batı, Rusya ile Çin'in arasını açmaya çalışıyor"

Lavrov ayrıca Rusya ve Çin ilişkileri hakkında da konuştu. “Batı, Rusya ve Çin arasındaki eşitsiz ilişki hakkında ve Moskova’nın Pekin bağımlılığından bahsederek iki ülkenin arasını açmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı. Lavrov, söz konusu "eşit olmayan ilişkinin, düşmanca davranan ülkeler tarafından uzun süredir abartıldığını” söyledi, bu adımın da “iki ülkenin ilişkilerini zora sokmaya çalışmak” olduğunu belirtti.

Lavrov geçen ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in on saat süren görüşmelerinin, Rusya ve Çin arasındaki “stratejik ortaklığı” ileriye götürdüğünü belirtti. Lavrov, Rusya ve Çin arasındaki bu ortaklığın, “omuz omuza durup, birbirlerinin temel çıkarlarını savunmayı” da içerdiğini ifade etti.

Ne olmuştu?

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi, Moskova'da yaptıkları görüşme sonrasında 21 Mart tarihinde ortak bildiri imzalamış, bu bildiride, ikili işbirliği, Rusya-Çin ilişkilerinin kapsamlı ortaklık ve yeni bir çağda stratejik etkileşiminin geliştirilmesi hakkında detaylı görüş alışverişinde bulunulduğu hatırlatılmıştı. Bu bildiri, Batı’nın tepkisine neden olmuştu.

rtrs / AI, DÇÜ

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