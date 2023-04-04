  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2023 Seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey LavrovFotoğraf: Alexander Shcherbak/ITAR-TASS/IMAGO
PolitikaRusya

Lavrov: Avrupa'ya tavrımız sertleşebilir

4 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, AB'nin Rusya'yı kaybettiğini ve gerekirse Rusya'nın Avrupa'ya karşı tavrının sertleşeceğini söyledi.

https://p.dw.com/p/4PfQQ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Salı günü yayınlanan röportajında Avrupa ve Çin ile olan ilişkileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Argumenty i Fakty isimli Rus haber sitesine açıklamalarda bulunan Lavrov, Avrupa Birliği’nin (AB) Moskova ile kötü ilişkisinin, AB’nin Ukrayna’daki “suçlu rejime” silah yardımı sağladığı için kendi hatası olduğunu belirtti. Lavrov konuya ilişkin, “AB, Rusya’yı kaybetti. Ancak bu onların hatası. AB üye ülkeleri ve AB liderleri, kendi tabirleriyle Rusya'ya stratejik bir kayıp yaşatılması gerektiğini açıkça söylüyor” dedi.

Lavrov, AB'nin Moskova'ya "düşmanca tavrının ve duruşunun” anlamının “AB’nin Rusya’yı kaybetmiş olması” olduğunu söyledi ve "Rusya'nın ulusal çıkarları ve diplomasideki mütekabiliyet prensibi gereğince, gerekirse Rusya Avrupa ile daha sert bir tavırla mücadele eder” ifadelerine yer verdi.

Lavrov'un bu açıklaması, Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü'nün (NATO) resmi olarak 31'inci üyesi olacağı günün sabahında geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından Mayıs ayında NATO'ya üyelik için başvuran, aylar süren görüşmelerin ardından Türkiye'den de onay alan Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğinin Salı günü gerçekleşeceğini söylemişti. Bu adım, Batı ile Rusya’nın arasındaki gerilimi daha da tırmandırıyor.

"Batı, Rusya ile Çin'in arasını açmaya çalışıyor"

Lavrov ayrıca Rusya ve Çin ilişkileri hakkında da konuştu. “Batı, Rusya ve Çin arasındaki eşitsiz ilişki hakkında ve Moskova’nın Pekin bağımlılığından bahsederek iki ülkenin arasını açmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı. Lavrov, söz konusu "eşit olmayan ilişkinin, düşmanca davranan ülkeler tarafından uzun süredir abartıldığını” söyledi, bu adımın da “iki ülkenin ilişkilerini zora sokmaya çalışmak” olduğunu belirtti.

Lavrov geçen ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in on saat süren görüşmelerinin, Rusya ve Çin arasındaki “stratejik ortaklığı” ileriye götürdüğünü belirtti. Lavrov, Rusya ve Çin arasındaki bu ortaklığın, “omuz omuza durup, birbirlerinin temel çıkarlarını savunmayı” da içerdiğini ifade etti.

Ne olmuştu?

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi, Moskova'da yaptıkları görüşme sonrasında 21 Mart tarihinde ortak bildiri imzalamış, bu bildiride, ikili işbirliği, Rusya-Çin ilişkilerinin kapsamlı ortaklık ve yeni bir çağda stratejik etkileşiminin geliştirilmesi hakkında detaylı görüş alışverişinde bulunulduğu hatırlatılmıştı. Bu bildiri, Batı’nın tepkisine neden olmuştu.

rtrs / AI, DÇÜ

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Lavrov: ABD ve NATO doğrudan savaşın içinde

Lavrov: ABD ve NATO doğrudan savaşın içinde

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin ülkesi için "varoluşsal" bir tehlike olduğunu dile getirdi. Lavrov, AGİT'e de ağır suçlamalarda bulundu.
Politika1 Aralık 2022
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Lavrov, Türkiye ve Suriye ile üçlü görüşme yapılacağını açıkladı

Lavrov, Türkiye ve Suriye ile üçlü görüşme yapılacağını açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye ve Suriye Dışişleri Bakanlarıyla üçlü görüşme gerçekleştirileceğini açıkladı. Lavrov, en büyük ihtilaf meselesinin İdlib olduğunu belirtti.
Politika18 Ocak 2023
Russland Moskau | Innenministerium

Rusya yeni dış politika stratejisini açıkladı

Rusya yeni dış politika stratejisini açıkladı

Ukrayna savaşı nedeniyle Batı'dan neredeyse tamamen izole olan Rusya yeni bir dış politika stratejisi açıkladı. Belgede Çin ve Hindistan gibi ülkeler yeni partnerler olarak tanımlandı.
Politika31 Mart 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

TBMM Genel Kurulu

İttifakların vekil listelerinde son durum ne?

Politika29 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkei Ankara Hohe Wahlkommission (YSK)

YSK: Erdoğan'ın birinci dönemi 2018'de başladı

YSK: Erdoğan'ın birinci dönemi 2018'de başladı

Politika16 saat önce
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanına hakaret suçunu kaldıracağız

Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanına hakaret suçunu kaldıracağız

Politika3 Nisan 2023
Paris'te bir elektrikli scooter kullanıcısı

Paris'te elektrikli scooter'lar yasaklanıyor

Paris'te elektrikli scooter'lar yasaklanıyor

Politika3 Nisan 2023
BdTD Deutschland | Braunkohlekraftwerk Jänschwalde im Sonnenaufgang

Sıcak kışın Avrupa'nın enerji güvenliğine etkisi

Sıcak kışın Avrupa'nın enerji güvenliğine etkisi

Ekonomi2 Nisan 2023
Hikvision tarafından üretilen güvenlik kamerası

Çin'in gözetleme teknolojisi dünyada yayılıyor

Çin'in gözetleme teknolojisi dünyada yayılıyor

Teknoloji2 Nisan 2023
Türkei Wahlen Wahllokal Frauen

Kadın seçmenlerin siyasi tavrını ne belirleyecek?

Kadın seçmenlerin siyasi tavrını ne belirleyecek?

Politika1 Nisan 202305:01 dak.
Ana sayfaya dön