Lavrov ABD’nin savaşın bitmesini istemediğini savundu

Rusya yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD), Ukrayna ile yürütülen müzakereleri engellemekle itham etti. "Görüşmeler sert geçiyor. Ukrayna tarafı pozisyonunu sürekli değiştiriyor" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu durumdan ABD'yi sorumlu tuttu.

"Washington galiba içinde bulunduğumuz savaş durumunu, olabildiğince uzun tutmak istiyor" ifadesini kullanan Lavrov, Amerikan yönetiminin, savaş sürecinin hızlı bir şekilde sona ermesini kendi aleyhine gördüğünü iddia etti.

Polonya'yı işaret ederek, "Birçok ülke görüşmelerin çıkmaza girmesini sağlamak isteyecektir" diyen Sergey Lavrov, "Batı ülkeleri arabulucu rolüne girmek istiyor. Biz buna karşı değiliz ama kırmızı çizgilerimiz var" söyleminde bulundu. Dışişleri Bakanı Lavrov ayrıca Batı'nın, Ukrayna'yı "silahla doldurduğunu" öne sürdü.

Rusya ile Ukrayna arasında, Rusya'nın askeri saldırısını durdurmaya yönelik yürütülen görüşmelerde henüz bir anlaşma zemini bulunabilmiş değil.

Ukrayna tarafı görüşmelerde derhal ateşkes, Rus birliklerinin ülkeden çekilmesi ve olası yeni bir Rus saldırısında Ukrayna'nın güvenliği için garantör olacak ülkelerin isimlerinin tespit edilmesini istiyor. Rusya ise savaşın sona ermesi için Ukrayna'nın silahsızlandırılmasını ve "nazisizleştirilmesini" talep ederek, bu bağlamda komşusunun tarafsız bir ülke olmasını istiyor.

AFP / ET,BK

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