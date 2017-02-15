Lavrov: "ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları ABD'ye dönmeli"

Rusya’nın Ukrayna işgali altıncı gününe girerken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Konferası'nda açıklamalarda bulundu.

Önceden kaydedilen mesajında, Kiev'in nükleer silah elde etmeye çalıştığını öne süren Lavrov, "Ukrayna hala Sovyet teknolojilerine sahip ve bu tür silahları elde edebilir. Bu gerçek tehlikeye yanıt vermek konusunda başarısız olamayız" ifadelerini kullandı.

Rus haber ajanslarının aktardığına göre Lavrov, Ukrayna'da nükleer silah olmaması için Moskova’nın olabilecek tüm tedbirleri aldığını kaydetti. Dışişleri Bakanı Lavrov ayrıca Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya ile diyalog yerine yaptırım yolunu tercih ettiğine dikkat çekti.

ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları "topraklarına geri dönmeli"

Konuşmasında, Batı’nın eski Sovyet ülkelerinde askeri tesis kurmaması gerektiğini de belirten Lavrov, bazı Avrupa ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) nükleer silahlarına ev sahipliği yapıyor olmasını kabul edilmez bulduklarını ve bu silahların ABD topraklarına geri dönmesi gerektiğini vurguladı.

Aynı toplantıda söz alan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ise Rusya’yı, ülkesini "rastgele bombardımana maruz bırakarak" savaş suçu işlemekle suçladı. Kuleba ayrıca, Rus saldırganlığı ve kitle imha silahlarına yönelik olarak özel bir oturum talebinde bulundu.

Ukrayna Büyükelçisi ile bazı ülkelerin diplomatları, Lavrov’un konuşmasının kaydı başladıktan sonra, protesto amacıyla salondan ayrıldı.

Reuters / SSB,ET

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