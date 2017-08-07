Latin Amerika'da kriz: Venezualılar kaçıyor

Brezilya hükümeti, sınır bölgesinde yabancı düşmanı saldırılara maruz kalan bin dolayındaki Venezuelalı mültecinin ülkenin farklı bölgelerine gönderileceğini duyurdu. Venezuelalıların Brezilya'nın ekonomik bakımdan zengin güneyindeki Rio de Janeiro, Sao Paulo ve Minas Gerais eyaletlerine gönderilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi. Hükümet sözcüsü Viviani Esse, mültecilerin çalışma hayatına entegre edileceğini açıkladı.

Hafta sonunda sınır bölgesi Paracaima'da bir esnafın çok sayıda Venezuelalının saldırısına uğradığının haberi üzerine mültecilerin barındığı kamp basılarak çadırlar ateşe verilmişti. Çatışmalar üzerine bin 200 dolayındaki Venezuelalı ülkesine geri dönmüş, 50 bin dolayındaki Venezuelalı kuzeydeki fakir Roraima eyaletine yerleştirilmişti.

Dünya devletlerine yardım çağrısı

Ekonomik kriz yüzünden yokluk çeken yüz binlerce Venezuelalı ülkeyi terk ediyor. Birleşmiş Milletler şimdiye kadar 2 milyon 300 bin Venezuelalının ülkeden ayrıldığını duyurdu. Güney Amerika tarihinin en büyük mülteci kriziyle başa çıkmak zorunda olan bölge ülkeleri de yardım çalışmalarını koordine etmeyi kararlaştırdı.

Yaklaşık 800 bin Venezuelalının kaçtığı komşu Kolombiya'da durumun kritik olduğu bildiriliyor. Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo, Kolombiya'nın tek başına mülteci krizinin üstesinden gelemeyeceğini ve devletler topluluğundan yardım beklediklerini söyledi.

Trujillo, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek üzere hafta ortasında New York'a gitti. Kolombiya Dışişleri Bakanı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nden, mülteci krizi ile ilgilenmek üzere özel temsilci görevlendirilmesini isteyeceğini açıklamıştı.

DW, dpa/AG, HS

© Deutsche Welle Türkçe