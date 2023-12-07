Las Vegas'ta silahlı saldırı: 3 ölü

ABD'nin Las Vegas kentindeki bir üniversite kampüsünde etrafa ateş açan bir saldırganın üç kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi. Kentin sıkça ziyaret edilen turistik "Strip" bölgesi yakınlarında bulunan Nevada Üniversitesi'nde olayın öğrencilerin dışarda toplandığı esnada öğlene doğru gerçekleştiği, iki polis memurunun olaya dakikalar içinde müdahale ederek saldırganı vurarak öldürmesinin, daha fazla kişinin hayatını kaybetmesini engellediği kaydedildi.

Las Vegas Şerifi Kevin McMahill, düzenlediği basın toplantısında kurbanlardan üçünün hayatını kaybettiğinin teyit edildiğini, saldırıda ağır yaralanan bir diğer kurbanın durumunun ise stabil olduğunu söyledi.

'Saldırgan bir profesör olabilir' iddiası

Saldırganın kimliği henüz açıklanmazken, CNN ve Los Angeles Times, emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberlerinde Georgia ve Kuzey Carolina'daki okullarla bağlantısı bulunan 67 yaşındaki bir profesöre işaret etti. Saldırganın olayın gerçekleştiği Nevada Üniversitesi'yle ne tür bir bağlantısı olduğu ise henüz bilinmiyor.

ABD Başkanı Joe Biden, bu "korkunç silahlı şiddet eylemini" kınadığını ifade ederken; Los Angeles Lakers'in yıldız oyuncusu LeBron James de, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. James, kitlesel saldırıların sıkça vuku bulmasına yönelik öfkesini de dile getirdi. Ünlü oyuncu, "Kampüslerde, okullarda, marketlerde, sinema salonlarında ve diğer her türlü mekanda masum hayatları kaybetmeye devam etmemizin hiçbir mantığı yok. Bu çok saçma" diye konuştu.

ABD'nin bireysel silahlanmayla imtihanı

Nüfustan daha fazla silahlanmanın olduğu ABD'de bireysel silahlanmaya yönelik kısıtlama talepleri yıllardır Cumhuriyetçi kanattan büyük bir dirençle karşılaşıyor. Sıkça yaşanan saldırılara yönelik yaygın öfkeye rağmen, bu direniş nedeniyle bir bireysel silahlanma düzenlemesine gidilemiyor.

Ülkede Silah Şiddeti Arşivi verilerine göre, yalnızca bu yıl içinde 600'den fazla kitlesel silahlı saldırı yaşandı. Dört ya da daha fazla kurbanın olduğu saldırılar kitlesel saldırı sayılıyor.

Las Vegas 2017'de ABD'nin en kanlı kitlesel silahlı saldırılarından birine sahne olmuştu. Bir müzik festivaline düzenlenen saldırıda 60 kişi hayatını kaybetmişti.

AFP/SÖ,HT

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