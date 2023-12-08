Las Vegas saldırganının kimliği açıklandı

Las Vegas'taki Nevada Üniversitesi'nde üç kişiyi öldüren saldırganın, hedef listesi olan bir akademisyen olduğu ve öğretim üyelerini hedef aldığı belirtildi.

ABD'nin Las Vegas kentinde bulunan Nevada Üniversitesi'nde üç kişiyi öldüren saldırganın kimliği açıklandı. 67 yaşında bir akademisyen olan Anthony James Polito'nun Nevada Üniversitesi'nin yanı sıra bir dönem çalıştığı Kuzey Carolina Üniversitesi personelini de içeren bir "hedef listesi" hazırladığı belirtildi. Polito'nun ülkenin çeşitli yerlerindeki başka üniversitelerdeki öğretim üyelerine de çok sayıda şüpheli mektup gönderdiği kaydedildi.

Nevada'da pek çok enstitü tarafından iş başvuruları reddedilen Polito’nun bir süredir finansal problemler yaşadığı ve Las Vegas'ın Henderson bölgesindeki evinden tahliye edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu açıklandı. Kendisini profesyonel ağ platformu LinkedIn'deki profiilinde "yarı emekli" olarak tanımlayan Polito'nun, 1992 yılında Virginia'da bir bilgisayara izinsiz erişimden suç kaydının bulunduğu, ancak bu olay dışında geçmişinde bir şiddet izine rastlanmadığı belirtildi.

Las Vefas'taki saldırıda üç kişi yaşamını yitirmişti Fotoğraf: via REUTERS

Şüpheli içerikli mektuplar ve hedef listesi

Polito'nun saldırısının asıl nedeninin henüz tespit edilemediği, ancak öncelikli hedefinin öğrenciler olmadığı kaydedildi. Üniversite kampüsünde yer alan Beam Hall'da vurulan dört kişinin de öğretim üyesi olduğu belirtildi. Kurbanlardan birinin 64 yaşındaki profesör Cha Jan Jerry Chang olduğu, diğer kurbanın ise 39 yaşındaki Patricia Navarro Velez olduğu açıklandı. Ailesine henüz ulaşılamayan üçüncü kurbanın kimliği ise açıklanmadı.

Las Vegas Metropol Polis Birimi’nden Şerif Kevin McMahill, Polito’nun gönderdiği 22 mektuba muhataplarına ulaşmadan el konulduğunu, mektuplardan en az birinde 'şüpheli beyaz toz bir madde' bulunduğunu kaydetti.

Mektupların içeriği hala araştırılırken, polis bu tür bir zarf ellerine geçmiş olan öğretim üyelerinden dikkatli davranmalarını ve yetkililerle iletişime geçmelerini istedi. Polito’nun listesinde bulunan hemen herkesle iletişime geçtiklerini söyleyen McMahill, Hedef listesinde bulunan hiç kimsenin kurban olmadığını belirtti.

Ne olmuştu?

Polito, Perşembe günü Las Vegas’ın sıkça ziyaret edilen turistik "Strip" bölgesi yakınlarında bulunan Nevada Üniversitesi'nde dört kişiyi vurarak üçünün hayatını kaybetmesine, birinin de ağır yaralanmasına neden olmuştu. Öğlene doğru gerçekleşen olaya iki polis memurunun dakikalar içinde müdahale ederek saldırganı vurarak öldürmesinin daha fazla kişinin hayatını kaybetmesini engellediği kaydedilmişti.

Reuters/SÖ,HT

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