 Laricani: İran Devrim Muhafızları′na saldırıdan Pakistan sorumlu | DÜNYA | DW | 17.02.2019

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DÜNYA

Laricani: İran Devrim Muhafızları'na saldırıdan Pakistan sorumlu

İran Parlamento Sözcüsü Laricani, İran Devrim Muhafızları'na yönelik geçen hafta düzenlenen intihar saldırısından komşu ülke Pakistan'ı sorumlu tuttu.

Iran Ali Laridschani, Parlamentspräsident (fararu)

İran Parlamento Sözcüsü Ali Laricani 27 askerin hayatını kaybettiği İran Devrim Muhafızları'na yönelik intihar saldırısının "Pakistan tarafından planlandığı ve gerçekleştirildiğini" ve ülkenin bunun hesabını vermesi gerektiğini söyledi. Laricani'nin söz konusu açıklamaları İran resmi haber ajansı IRNA üzerinden duyuruldu.

Sistan ve Belucistan eyaletinde, Zahedan ve Kaş kentlerini bağlayan yolda geçen Çarşamba günü düzenlenen intihar saldırısını Ceyş el Adil adlı Sünni örgüt üstlenmişti. İran'ın terör örgütü listesinde yer alan örgüt, İran'daki dini azınlıklar arasında yer alan Sünni Beluç halkına daha fazla hak tanınmasını talep ediyor. Örgütün komşu ülke Pakistan'da bulunan sığınaklardan örgütün operasyonlarını yönettiği tahmin ediliyor.

Daha önce saldırıyı kınadığını açıklayan Pakistan, suçlamalara yönelik ise henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi Cumartesi günü Pakistan güvenlik güçlerini militanları desteklemekle suçlamış ve İran'ın söz konusu grubun "cezalandırılmasını" beklediğini söylemişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise Cumartesi günü İran devlet televizyonunda canlı yayınlanan açıklamasında "şehitlerin kanının intikamının alınacağı" taahhüdünü vermişti.

AP,Reuters/BW,EC

©Deutsche Welle Türkçe

 

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