 Lagerfeld′in 200 milyon dolarlık serveti kedisine mi kalacak? | YAŞAM | DW | 20.02.2019

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YAŞAM

Lagerfeld'in 200 milyon dolarlık serveti kedisine mi kalacak?

Hayatını kaybeden Alman modacı Karl Lagerfeld geride 200 milyon dolarlık bir servet bıraktı. Bu servetten pay alacaklar arasında kedisinin de olduğu düşünülüyor.

Screenshot Youtube - Karl Lagerfeld mit Katze Choupette (Youtube/GRAZIA Deutschland )

Salı günü hayatını kaybeden Alman modacı Karl Lagerfeld'in kedisi Choupette, kısa bir süre içerisinde dünya üzerindeki en zengin kedi ünvanını kazanabilir.

Sekiz yaşındaki Burma cinsi kedinin Lagerfeld'in 200 milyon dolarlık servetinden pay alabileceği belirtiliyor.

Lagerfeld, iki tane bakıcısı ve bir koruması olan Choupette'le ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "O zengin bir kız. Kendi serveti var" diyerek kedisinin mirasçıları arasında olduğunu ima etmişti.   

Daha önce verdiği röportajlarda Lagerfeld,  tüylü dostu Choupette'e olan sevgisini "Yürüyüşünde inanılmaz bir şey var. Zarafeti ve tavrı bana ilham veriyor" sözleri ile dile getirmişti. 

Choupette The Private Life of a High-Flying Fashion Cat (Karl Lagerfeld)

Yemeğini Paris'in ünlü restoranları hazırlıyor

Choupette, sıradan bir kedi değil. Reklam ve sosyal medya yıldızı olan Choupette'in 170 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Lüks bir hayata alışkın olan Choupette hakkında yazılmış bir kitap da bulunuyor. "Choupette: Modanın Başarılı Kedisinin Özel Hayatı" adlı kitaba göre Lagerfeld'in kedisi Paris'in en ünlü restoranları tarafından hazırlanan yemekleri seviyor. Choupette'in sıradan bir öğününü, kral yengeci, tütsülenmiş somon balığı ve havyar oluşturuyor. 

Fransız yasaları, uzun süredir Paris'te yaşayan Lagerfeld'in mirasını kedisine bırakmasına izin vermiyor. Ancak bu konuya ilişkin bir açıklamasında Lagerfeld, "Sorun yok çünkü ben Fransız değilim" demişti.

Chanel Modaevi ile özdeşleşen Alman modacı Karl Lagerfeld 85 yaşında Paris'te hayata gözlerini yummuştu. Lagerfeld için cenaze töreni düzenlenmeyeceği açıklandı. Vasiyeti üzerine bedeni yakılarak, külleri ölen sevgilisi Jacques de Bascher'in ve annesinin külleri ile birlikte dökülecek.  

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Moda ikonu Karl Lagerfeld hayatını kaybetti

AFP/ÖA,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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