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Laçin Koridoru'ndan insani yardım tırlarının geçişi sağlandı

18 Eylül 2023

Ermenistan ile Azerbaycan arasında aylar süren gerginliğin ardından, Azerbaycan ve Kızıl Haç, Laçin Koridoru ve Ağdam yolu üzerinden Dağlık Karabağ'a insani yardım tırlarının geçişine izin verildiğini açıkladı.

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Laçin Koridoru'nda insani yardım taşıyan tırlar
Laçin Koridoru'ndan insani yardım tırlarının geçişine izin verildi (Fotoğraf: Arşiv)Fotoğraf: DW

Azerbaycan ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Ermenistan ile Dağlık Karabağ'ı birbirine bağlayan tek karayolu bağlantısı olan Laçin Koridoru ile Ağdam yolundan eş zamanlı olarak insani yardım tırlarının geçişine izin verildiğini duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün saat 07.00 sıralarında Azerbaycan'ın Ağdam-Hankendi ve Laçin-Hankendi yollarından ICRC tırlarının eş zamanlı olarak geçişi sağlandı. Ağdam-Askaran-Hankendi yolu açık ve işlevseldir ve öyle de olmalıdır! Bu Azerbaycan'ın ilkeli, adil, meşru ve geri dönülmez tutumudur" ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun Azerbaycan tarafından herhangi bir abluka uygulanmadığına tanık olduğunu belirten Hacıyev, ancak "Kasıtlı olarak kendine abluka uygulama, insani meselelerin silaha dönüşmesi ve siyasallaşmasının" görüldüğünü savundu.

Dağlık Karabağ'daki ayrılıkçı Ermeni yönetimi ve Azerbaycan arasındaki uzlaşmaya işaret eden ICRC de, "Karar vericiler arasında insani mutabakat sağlanması için yürütülen ısrarlı diplomatik çabalar sonucunda, bugün Laçin Koridoru ve Ağdam yolu üzerinden ihtiyaç sahiplerine buğday unu ve temel tıbbi malzeme sevkiyatını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Eş zamanlı olarak Laçin Koridoru ve Ağdam yolu üzerinden iki tırın yola çıktığını belirten ICRC, taraflar arasında varılan uzlaşmanın gelecek haftalarda insani yardım konvoylarının geçişine imkân sağlamasını umduğunu da ifade etti.

Ermenistan, Azerbaycan topraklarında kalan Dağlık Karabağ'ı Ermenistan ile bağlayan tek yol olan Laçin Koridoru'ndan geçişlere kısıtlamalar getiren Azerbaycan'ı insani yardım krizi yaratmakla suçluyordu.

Azerbaycan ise suçlamaları reddederek, Dağlık Karabağ'ın bütün ihtiyaçlarını Azerbaycan üzerinden karşılayabileceğini vurguluyordu.

Azerbaycan, Kızılhaç'a ait araçlarla Ermenistan'dan Dağlık Karabağ'a kaçak eşya taşındığı gerekçesiyle Laçin Koridoru'nu kapatma kararı almıştı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında son olarak 2020 yılında yaşanan savaşta, Azerbaycan Ermenistan'ı ağır yenilgiye uğratarak, Dağlık Karabağ'ın geniş bölümünde kontrolü yeniden sağlamıştı. Savaş sonrasında iki taraf Rusya'nın arabuluculuğunda ateşkes anlaşması imzalamıştı. Anlaşma, Azerbaycan'ın Laçin Koridoru'ndan güvenli geçişleri sağlamasını da öngörüyordu.

 

AFP / JD,ET

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