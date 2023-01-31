Laçin Koridoru: Ermenistan'dan Rusya'ya müdahale çağrısı

Ermenistan, Dağlık Karabağ ile arasındaki tek geçiş noktası olan Laçin Koridorunu kapatmakla suçladığı Azerbaycan'ı Rusya'ya şikayet etti, Rus barış gücü askerlerini müdahaleye çağırdı.

Ermenistan, Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasındaki tek geçiş noktası olan Laçin Koridoru ile ilgili Rusya'dan daha sert bir tutum sergilemesini istedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki Rus barış gücü askerlerinin duruma müdahale ederek Laçin Koridorundaki blokajı sona erdirmesini talep etti.

Erivan'dan yapılan açıklamada, Paşinyan'ın görüşmede "bölgedeki insani kriz"den bahsettiği ve "krizin aşılması için Rusya'nın gerekli adımları atmasının önemini vurguladığı" bildirildi. Hükümet açıklamasında, "Bu bağlamda Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücü misyonunun faaliyetlerine de işaret edilmiştir" denildi.

Kremlin: Görüşmeyi Ermeni tarafı talep etti

Kremlin'den yapılan açıklamada ise telefon görüşmesinin Ermeni tarafının isteği üzerine gerçekleştiği belirtildi ve "Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin üçlü mutabakatlarının bir bütün olarak kararlı bir şekilde uygulanmasının önemine vurgu yapılarak Dağlık Karabağ çevresindeki mevcut durum ele alınmıştır" ifadesiyle yetinildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da Paşinyan-Putin görüşmesi sonrasında Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile "Laçin Koridoru bölgesindeki duruma çözüm yollarının ele alındığı" bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

"Aktivistleri Azerbaycan yönlendiriyor" iddiası

Kendilerini çevre aktivisti olarak nitelendiren Azeri siviller 12 Aralık'tan bu yana Laçin Koridorunu kapatmış durumda. Aktivistler, Azerbaycan topraklarındaki madenlerin yasa dışı işletildiği ve çevreye zarar verildiği gerekçesiyle protesto eylemi düzenlediklerini belirtiyor. Ermenistan ise protestocuların Azerbaycan devleti tarafından yönlendirildiğini ileri sürüyor. Azerbaycan bu suçlamaları reddederken Laçin Koridorundan bazı konvoy ve yardımların geçtiğini, dolayısıyla blokajın söz konusu olmadığını savunuyor.

Ermenistan Dağlık Karabağ ve Laçin Koridoru ile ilgili daha önce de kamuoyu önünde Rusya'dan taleplerde bulunmuş, Başbakan Paşinyan geçen ay yaptığı bir açıklamada, bölgedeki Rus barış gücü askerlerini görevlerini yerine getirmemekle suçlamıştı.

2020'deki savaş sırasında Dağlık Karabağ'ın geniş kesimlerini geri alan Azerbaycan'ı Laçin Koridorunu bloke etmekle suçlayan Ermenistan, konuyu BM Uluslararası Adalet Divanı'na da taşımıştı.

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