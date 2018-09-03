 Lüksemburg seçimlerinde koalisyon hükümeti çoğunluğu korudu | AVRUPA | DW | 15.10.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

Lüksemburg seçimlerinde koalisyon hükümeti çoğunluğu korudu

Lüksemburg'daki seçimlerde hükümetteki üçlü koalisyon çoğunluğu korudu. En çok milletvekilini ise muhalefetteki Hristiyan Sosyal Halk Partisi çıkarttı. Hükümetin koalisyonu devam ettirip ettirmeyeceği belli değil.

Lüksemburg Başbakanı ve Demokrat Partisi lideri Xavier Bettel

Lüksemburg Başbakanı ve Demokrat Partisi lideri Xavier Bettel

2013 yılında göreve gelen Lüksemburg'daki Liberal, Sosyal Demokrat ve Yeşiller koalisyonu Pazar günkü genel seçimlerde yeniden çoğunluğu sağladı ancak hükümet ortaklarının koalisyonu sürdürüp sürdürmeyecekleri henüz belli değil.

Pazar günü yapılan seçimlerinden ardından açıklanan geçici sonuçlara göre 2013'ten bu yana hükümette olan koalisyon ortakları, 60 üyeli Lüksemburg parlamentosunda 31 milletvekili ile temsil edilecek. Bettel'in liberal Demokrat Partisi (DP), 2013'teki seçim sonuçlarına kıyasla bir koltuk kaybederek meclise 12 milletvekili soktu. Sosyal Demokrat Parti mecliste üç koltuk kaybederek 10 milletvekili çıkardı. Seçimlerde oylarını artıran Yeşiller Partisi'nin milletvekili sayısı ise altıdan dokuza çıktı.

Hristiyan Sosyal Halk Partisi (CSV) ise 21 milletvekiliyle meclisteki en büyük gruba tekrar sahip oldu, ancak 2013 genel seçimlerine göre meclisteki koltuk sayıları 23'ten 21'e düştü. Partinin liste başı adayı Claude Wiseler seçmenin kendilerine "politikayı şekillendirme yetkisi verdiğini ve gelecekte sorumluluk üstlenmeye hazır olduklarını" söyledi. Wiseler, 2013 seçimlerinde de olduğu gibi bu seçimler sonucunda da mecliste en büyük gruba sahip olup hükümette pay sahibi olamamanın "zor anlaşılır" bir durum olacağını belirtti.

Seçim sonuçlarına göre Lüksemburg'da Liberal, Sosyal Demokrat ve Yeşiller koalisyonu haricinde CSV ve liberaller veya CSV ve sosyal demokratlardan oluşan bir koalisyon hükümeti de kurulabilir.

Geçici seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bir açıklama yapan Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel "çoğunluğun seçimi kaybetmediğini" ve hükümet sorumluluğunu yeniden üstlenmeye hazır olduklarını söyledi. Sosyal Demokrat Parti'nin liste başı adayı Etienne Schnneider ise koalisyon konusunu partinin yetkili organlarında değerlendireceklerini açıkladı.

Lüksemburg'da Korsanlar Partisi, ilk kez meclise girdi. Korsanlar, mecliste iki milletvekili ile temsil edilecek. Avrupa Birliği karşıtı ADR partisi ise oylarını artırarak dört milletvekili çıkardı. 257 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu Lüksemburg'da katılım oranının yüzde 90'ı bulmasında oylamaya katılma zorunluluğunun bulunması da rol oynadı.

DW,dpa/AG,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Lüksemburg'da bir ilk

Lüksemburg’da 19 yıllık Jean-Claude Junker dönemi sona erdi. Lüksemburg’un ilk eşcinsel Başbakanı Xavier Bettel, yemin ederek görevine başladı. (05.12.2013)  

Benzer içerik

Irak Parlament in Bagdad

Irak meclisi seçimden sonra ilk defa toplandı 03.09.2018

Mayıs'taki seçimlerden sonra ilk kez toplanan Irak meclisinde hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu sağlama yarışı var. Hem Başbakan İbadi hem de eski Başbakan Maliki mecliste çoğunluğa sahip olduklarını iddia ediyor.

Libanon - Vor der Parlamentswahl

Lübnan'da dokuz yıl sonra genel seçim 06.05.2018

Ülkede 2009 yılından beri ilk kez düzenlenen seçimlerde Lübnanlılar oy kullandı. Çıkacak sonuçlara göre Başbakan Hariri ve Hizbullah'ın "milli birlik" hükümetini sürdürmesi bekleniyor.

Irak Haidar al-Abadi, Ministerpräsident & Muktada al-Sadr, schiitischer Geistlicher

Irak'ta oyların yeniden sayımı sonuçları değiştirmedi 10.08.2018

Irak'ta Mayıs ayında yapılan genel seçimlerin sonucu, oyların yeniden sayılmasının ardından da değişmedi. Şii lider Mukteda es Sadr'ın liderliğindeki ittifak birinciliğini korudu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Lüksemburg Başbakanı ve Demokrat Partisi lideri Xavier Bettel

Lüksemburg seçimlerinde koalisyon hükümeti çoğunluğu korudu

Lüksemburg'daki seçimlerde hükümetteki üçlü koalisyon çoğunluğu korudu. En çok milletvekilini ise muhalefetteki Hristiyan Sosyal Halk Partisi çıkarttı. Hükümetin koalisyonu devam ettirip ettirmeyeceği belli değil.  

FOTO-GALERİ

default

Münih’i sevmek için 10 neden

Bavyera’nın incisi Münih’i sevmek için 10 neden: 