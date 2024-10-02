Lübnan'dan kaçış: Ülkelerin tahliye önlemleri

İsrail'in Lübnan'a saldırıları bu ülkedeki yabancıların kaçışını tetikledi. Birçok devlet tahliye planı yaptı.

İsrail askeri Lübnan'ın güneyinde kara operasyonunu sürdürürken birçok ülke vatandaşlarının tahliyesine çalışıyor.

Türk Dışişleri dün yaptığı açıklamada bir tahliye operasyonu için hazırlıkların sürdüğünü bildirerek yaklaşık 20 ülkenin kendi vatandaşları için destek istediğini kaydetti.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles 350 kişinin tahliyesi için Perşembe günü Beyrut'a iki askeri uçak göndereceğini duyurdu. Bakan Robles, "İspanyol hükümeti vatandaşlarını Afganistan'da, Nijer'de, Sudan'da geride bırakmadı. Lübnan'da da bırakmayacak" diye konuştu.

Kıbrıs'ta hareketlilik

Lübnan'da Fransız pasaportu sahibi 23 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Paris hükümeti filosundaki üç amfibi hücum gemisinden birini Doğu Akdeniz'e gönderme kararı aldı. Fransa'nın Toulon şehrinden yola çıkan geminin beş gün içinde bölgeye varması bekleniyor. Gemi askeri helikopterler de taşıyor.

Yunanistan tahliyelere destek vermesi için C-130 tipi bir askeri kargo uçağını Kıbrıs'a gönderdi. Yunan ordusu iki uçağın daha hazır bekletildiğini aktardı. Atina süreci yönetmesi için asker göndermeyi de değerlendiriyor.

İngiltere Çarşamba günü vatandaşları için Beyrut'tan bir ticari uçakla sefer organize etti, yeni uçuşların yapılabileceğini bildirdi. Geçen hafta Londra hükümeti vatandaşlarının tahliyesine destek olmak için Kıbrıs'a 700 asker konuşlandırılacağını açıklamıştı.

Lüks yatlarla kaçış

Lübnan'da 45 bin vatandaşı bulunan Kanada çeşitli ticari uçuşlarda toplam 800 koltuk ayırttı. Kanada ordusu ticari uçuşların yapılamaması ihtimaline karşı da hazırlandıklarını, bu durumda Kıbrıs rotasını kullanacaklarını bildirdi.

Kıbrıs basını hergün Lübnan'dan lüks yatların adaya geldiğini de yazdı.

Avrupa Birliği üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti devletinin resmi haber ajansı CNA'ya göre, son birkaç gündür limanlara Beyrut'ta görevli diplomatlar ve ailelerini taşıyan yatlar yanaşıyor. Şu ana kadar adaya 30 teknenin geldiği, tek yön sefer için kişi başına bin 100 ilan bin 600 dolar arasında değişen ücretler alındığı belirtiliyor.

Almanya'dan İran uyarısı

Almanya Pazartesi günü hava kuvvetlerine ait bir A321 tipi uçakla 110 kişiyi ülkeden çıkardı. Tahliye edilenlerin Beyrut Büyükelçiliğinde görevli "acil olmayan personel" ile aileleri olduğu belirtildi. Halihazırda açık tutulan elçilik ülkedeki bin 800 Alman'ın ticari uçuşlarla çıkışına yardım ediyor.

Bu arada Almanya İran'daki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Tüm bölgede tansiyon çok yüksek ve durum çok değişken" denildi. İsrail'in İran'ın füze saldırılarına yanıt vermesinden endişe ediliyor.

Bulgaristan Salı günü ülkeden 80 vatandaşını daha çıkardı, böylece tahliye edilenlerin sayısı 169'a yükseldi. Lübnan'da 400 kadar Bulgar yaşadığını değerlendiriliyor.

Hollanda tahliyeler için Lübnan'a askeri uçak göndermeye hazırlanıyor.

Birleşmiş Milletler son iki haftada 100 bin kişinin de kara sınırından Suriye'ye geçtiğini bildirdi. Suriye'ye kaçanların yüzde 80'inin Suriyeli olduğu, kalanını Lübnanlıların oluşturduğu değerlendiriliyor.

AFP,dpa / MUK,HT

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