 Lübnan′daki protestolarda şiddetli çatışma | DÜNYA | DW | 15.12.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Lübnan'daki protestolarda şiddetli çatışma

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta güvenlik güçleri hükümet karşıtı protestocuları dağıtmak için müdahalede bulundu. Çıkan olaylarda 20'si polis, yaklaşık 75 kişi yaralandı.

default

Son yılların en büyük ekonomik krizlerinden biriyle karşı karşıya olan Lübnan'da protestocular bir kez daha başkent Beyrut sokaklarındaydı. Güvenlik güçleri, protestocuları dağıtmak için plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Protestocuların da polise taş atarak karşılık verdiği bildirildi.

Göstericilerin, parlamento binasının bulunduğu bölgeye girmeye çalışması üzerine şiddetlenen çatışmalarda onlarca kişinin yaralandığı bildiriliyor. Reuters'ın haberine göre, Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, olaylarda yaralanan 54 kişiyi tedavi ettiğini açıkladı. Associated Press ise yaralı protestocu sayısını 40'tan fazla olarak duyurdu.

Libanon Ausschreitungen bei Protesten in Beirut

Güvenlik güçleri, ülkede 17 Ekim'den beri devam eden protestolardaki en şiddetli çatışmalardan birine sahne olan Beyrut'taki olaylarda en az 20 polisin de yaralandığını belirtti.

İktidardakilerin yolsuzluk ve kötü yönetimle suçlandığı Lübnan'da geçen Ekim ayının ortasında başlayan protestolar sonucunda Başbakan Saad Hariri liderliğindeki hükümet 29 Ekim'de istifa etmek zorunda kalmıştı. Ülkedeki siyasi gruplar henüz yeni bir aday üzerinde uzlaşamadı. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun hafta başında yeni bir başbakan belirlenebilmesi için meclisteki farklı bloklardan temsilcilerle bir araya gelecek.

AP,rtr / CÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Lübnan Hizbullahı: İktidar boşluğu Allah korusun iç savaş getirir

Lübnan Hizbullahı lideri Nasrallah, iktidar boşluğu nedeniyle ülkede kaos ve "Allah korusun" iç savaş çıkabileceği uyarısında bulundu. Hizbullah lideri eylemcileri protestolara devam etmek için teşvik etti. (25.10.2019)  

Lübnan Başbakanı Hariri istifa ediyor

Lübnan'da hükümet karşıtı gösterilerin hedefinde olan Başbakan Saad Hariri istifa edeceğini açıkladı. (29.10.2019)  

Benzer içerik

Libanon TV-Ansprache Präsident Michel Aoun

Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan göstericilere davet 24.10.2019

Lübnan'da protestolar ederken Cumhurbaşkanı Avn, göstericilerin temsilcileriyle buluşabileceğini belirterek, yolsuzluğa karışanların hesap vereceğini belirtti. Göstericiler ise Avn'ın açıklamalarını yeterli bulmuyor.

Libanon PK Premierminister Saad al-Hariri in Beirut

Lübnan Başbakanı Hariri istifa ediyor 29.10.2019

Lübnan'da hükümet karşıtı gösterilerin hedefinde olan Başbakan Saad Hariri istifa edeceğini açıkladı.

Libanon Vierter Tag mit Protesten - «Wir vertrauen euch nicht»

Lübnan'da Hariri hükümeti gösterileri yatıştırmanın yolunu arıyor 21.10.2019

Lübnan'da WhatApp’a getirilen ek vergiyi protesto için başlayan gösteriler beşinci gününde devam ederken, Hariri hükümetinin gösterileri yatıştırmak için yeni bir reform paketi açıklaması bekleniyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Yolsuzluktan yargılanan El Beşir'in cezası belli oldu

Sudan'da mahkeme, yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından yargılanan eski Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in iki yıl boyunca bir rehabilitasyon merkezinde tutulmasına karar verdi.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

The science of horror  