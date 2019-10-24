Lübnan'daki protestolarda şiddetli çatışma

Son yılların en büyük ekonomik krizlerinden biriyle karşı karşıya olan Lübnan'da protestocular bir kez daha başkent Beyrut sokaklarındaydı. Güvenlik güçleri, protestocuları dağıtmak için plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Protestocuların da polise taş atarak karşılık verdiği bildirildi.

Göstericilerin, parlamento binasının bulunduğu bölgeye girmeye çalışması üzerine şiddetlenen çatışmalarda onlarca kişinin yaralandığı bildiriliyor. Reuters'ın haberine göre, Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, olaylarda yaralanan 54 kişiyi tedavi ettiğini açıkladı. Associated Press ise yaralı protestocu sayısını 40'tan fazla olarak duyurdu.

Güvenlik güçleri, ülkede 17 Ekim'den beri devam eden protestolardaki en şiddetli çatışmalardan birine sahne olan Beyrut'taki olaylarda en az 20 polisin de yaralandığını belirtti.

İktidardakilerin yolsuzluk ve kötü yönetimle suçlandığı Lübnan'da geçen Ekim ayının ortasında başlayan protestolar sonucunda Başbakan Saad Hariri liderliğindeki hükümet 29 Ekim'de istifa etmek zorunda kalmıştı. Ülkedeki siyasi gruplar henüz yeni bir aday üzerinde uzlaşamadı. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun hafta başında yeni bir başbakan belirlenebilmesi için meclisteki farklı bloklardan temsilcilerle bir araya gelecek.

AP,rtr / CÖ,ET

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